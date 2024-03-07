瓊瑤劇當家花旦斜槓開餐廳 正式復出想拍戲

俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。記者王聰賢／攝影

瓊瑤劇當家花旦俞小凡，35年前因主演瓊瑤電視劇「六個夢」「婉君」一角爆紅，離開台灣演藝圈超過20年，疫情 前她返台起心動念斜槓餐飲業，在春大直開設鐵板燒餐廳「提香」。她開箱自家餐廳，笑稱闆娘不好當，「要想辦法怎麼樣讓客人進來！」

餐廳總投資 額3千萬（約95萬美元），但俞小凡對投資金額很低調，僅稱餐廳共有自己7位股東，自己只佔小股，她這一生除了拍戲，就是老公翁家明曾投資過髮廊，但也收攤，自己會一腳踏進餐飲界也是「誤打誤撞」，「疫情那三年我都沒有拍戲也沒工作，朋友就問我要不要斜槓？我當時很擔心，就先試看看，所以一腳就踏進來了。」還加碼爆料兒子當年就是她吃完鐵板燒後羊水破了出生的，算是跟鐵板燒很有緣。

她稱自己的職位是「統籌加策畫外加代言人和服務生」，「想做的很多但還沒有很道地，覺得真的很難，想怎麼樣能讓客人都知道都進來。」她的餐廳開設在美食聚集地「春大直」，店內收藏眾多古董，餐廳佔地百坪，融合文藝復興時期的設計氛圍，華麗的水晶燈、歐洲古董餐具陪伴饕客用餐，創造貴氣十足的饗宴。俞小凡說：「食材保證新鮮都是產地直送，物美價廉、高貴不貴。

她說很常在店內碰到粉絲來用餐，但客人的水準很高，也不會打擾她工作，通常是認出她後最後才要求合照。而她不少圈內好友如胡錦、顧安生夫妻、蔣黎麗等人也都會包廳捧場，生意算是相當不錯。

她一出道就是女主角，從「掌聲響起」、「京城四少」到瓊瑤劇「六個夢」、「望夫涯」等，是經典的「瓊女郎」，在演藝圈拍戲向來茶來伸手飯來張口，身邊都有助理伺候，但她說開餐廳地位整個反轉，「是客人要求你，只能說好、是，就是一種挑戰」。她表示自己仍對演戲有興趣，也正式宣布復出加盟亞凰娛樂經紀公司，「各種角色，只要劇本合適都不排斥」。