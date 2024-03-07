阿湯哥、芭比都輸了 亞當山德勒年收7300萬 好萊塢最賺

亞當山德勒(右)、珍妮佛安妮斯頓去年回歸Netflix熱門喜劇續作「奪命鴛殃2」，收看數更勝首集。圖／Netflix提供

2023年最賺錢好萊塢明星出爐，根據美媒「富比世」報導，57歲喜劇天王亞當山德勒以7300萬美金奪冠，亞當打敗去年坐擁票房風光的湯姆克魯斯 、李奧納多狄卡皮歐奪冠，瑪格蘿比因為主演、製作「Barbie芭比 」，以5900萬美金摘下亞軍。

亞當與Netflix 固定合作多年，也一直有穩定收視群，光是去年就推出「奪命鴛殃2」、「我的成年禮誠摯不邀你」、動畫片「畢業有蜥望」，今年初也剛推出科幻電影「太空孤航」，由於他早在Netflix創立初期就簽下大合約，每年都要固定產出不少作品，持續為他賺入不少片酬，更被稱為「Netflix一哥」。瑪格蘿比則因為擔任去年賣座冠軍「Barbie芭比」製片，獲得不少分紅，也讓她成為好萊塢最賺錢女星。

「阿湯哥」湯姆克魯斯持續經營個人品牌，主演、監製「捍衛戰士：獨行俠」、「不可能的任務」系列皆獲取大量收入，以4500萬美金排名季軍，排名第4、第5的則是同樣演出「Barbie芭比」的萊恩葛斯林、「奧本海默」麥特戴蒙，皆以4300萬美金進入榜內。