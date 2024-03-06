30年好友江蕙開釋一句話 方文琳走出毛小孩安樂死悲傷

「鹽水大飯店」張耀仁(左起)、謝銘祐、方文琳一家人為還債一籌莫展。(圖／公視台語台提供)

「玉女 掌門人」方文琳在公視台語台「鹽水大飯店」中飾演男主角張耀仁媽媽，一家人因捲入政治活動及債務受到黑白兩道脅迫，最終得到「貴人」阿芳師相助，一口氣還清借款，驚險保住賴以為生的農地。提到生命中的貴人，方文琳再度提起帶領她出道的一代巨星劉文正 ，及有30年交情的「二姊」江蕙。

提起伯樂劉文正，方文琳說：「沒有他就沒有方文琳！因為有他的帶領，我們一出道就受到大家的矚目，奠定演藝圈的基礎。」而她與江蕙則是從餐廳秀建立情誼，對方常「開釋」她，「雖然不常見面但是會互傳訊息，前陣子我的貓咪要決定是否安樂死讓我很難過，但是她就勸我不要難過，安樂死對貓來說是解脫，毛小孩非常能忍痛，表現出不舒服時應該已經很難過了」。

張耀仁深情表示自己的貴人就是老婆：「她幫助我的方式就是在我不管人生中的高低起伏，都靜靜地陪在我的身邊。」歌唱選秀出道、劇中陪好麻吉張耀仁奔走籌錢的蔡昌憲，想起從前在基隆的歌唱老師：「在超級偶像比賽過程教我唱歌，讓我在錄音室磨練唱歌技巧，才有了當時的成績一路走到現在。」

去年獲得金鐘獎迷你劇集男配角獎的黃迪揚，首先感謝表演老師羅北安，不但在他入伍前塞了一疊鈔票，對他說：「要去當兵怎麼能沒錢。」還為他廣發推薦信，寫道：「我很少寫推薦信，這封信是想告訴你們，如果有任何角色都可以找他，有一天他一定會大放異彩。」讓他感動落淚。黃迪揚感性表示：「我很感謝北安老師的默默支持，從不求回報。說是我行走江湖的表演老師不為過，但我覺得我跟他學的不是表演，是做人。」