我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「超級星期二」收入最高郡縣海理勝 低學歷青睞川普

第一個挑戰川普、最後一個認輸 海理將退出初選

連兩部參演美劇被砍 楊紫瓊終發聲：心碎了很難理解

記者陳建嘉／即時報導
楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。圖／Netflix提供
楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。圖／Netflix提供

楊紫瓊因為主演「媽的多重宇宙」成為奧斯卡首位亞裔影后，主演的Netflix黑色喜劇影集「孫家兄弟」更一度攻占Netflix全球榜單英語影集類單周排行榜第2名，卻難逃被砍劇的風險，目前僅一季，她另一部Disney+奇幻動作劇「西遊ABC」也在播出後超過半年才被宣布沒有下一季，一直未表態，最近也在IG發文，表示「心碎了...很難理解為什麼...不過我非常以『孫家兄弟』劇組家庭以及我們呈現給世界的內容為傲，會繼續前行。」

楊紫瓊在「孫家兄弟」扮演在美國和兒子生活的台灣黑幫大哥之妻，因為丈夫遭刺殺、長子到美國與她團聚，再度被捲入暴力事件中。昔日的八點檔紅星寇世勳飾演她的丈夫，前監察院長錢復的孫子錢裕揚扮演她的長子，卡司組合頗有意思，由於季終埋下伏筆，暗示故事還沒結束，劇組也表示想要繼續延伸這一個台灣黑幫家庭的故事，雖然官方未公布原因，不過「Deadline」認為以收視點擊數來說，「孫家兄弟」並未吸引到更大的觀眾群，「綜藝報」則認為「孫家兄弟」被砍，也代表串流平台在延續推出更多影劇內容，會變得更為謹慎。

雖然連兩部劇都沒有後續，不過楊紫瓊仍會拍攝「星際迷航記」最新影集，也有奇幻童話電影「魔法壞女巫」，奪下奧斯卡獎之後，依舊戲約不斷。

楊紫瓊 奧斯卡獎 Netflix

上一則

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

下一則

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

延伸閱讀

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡

台灣影片「金門」入圍敏感？陸港澳今年仍無轉播奧斯卡
台灣電影入圍奧斯卡又敏感？港澳中國今年仍無轉播頒獎

台灣電影入圍奧斯卡又敏感？港澳中國今年仍無轉播頒獎
楊紫瓊難逃金獎詛咒？ 主演「孫家兄弟」、「西遊ABC」接連被腰斬

楊紫瓊難逃金獎詛咒？ 主演「孫家兄弟」、「西遊ABC」接連被腰斬
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常
從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕
阿湯前妻反駁：沒有因女兒快成年 贍養費停掉而發愁

阿湯前妻反駁：沒有因女兒快成年 贍養費停掉而發愁