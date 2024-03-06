連兩部參演美劇被砍 楊紫瓊終發聲：心碎了很難理解

楊紫瓊在劇中飾演孫家兄弟的母親，一位功力深藏不露且愛子心切的孫媽媽艾琳。圖／Netflix提供

楊紫瓊 因為主演「媽的多重宇宙」成為奧斯卡首位亞裔影后，主演的Netflix 黑色喜劇影集「孫家兄弟」更一度攻占Netflix全球榜單英語影集類單周排行榜第2名，卻難逃被砍劇的風險，目前僅一季，她另一部Disney+奇幻動作劇「西遊ABC」也在播出後超過半年才被宣布沒有下一季，一直未表態，最近也在IG發文，表示「心碎了...很難理解為什麼...不過我非常以『孫家兄弟』劇組家庭以及我們呈現給世界的內容為傲，會繼續前行。」

楊紫瓊在「孫家兄弟」扮演在美國和兒子生活的台灣黑幫大哥之妻，因為丈夫遭刺殺、長子到美國與她團聚，再度被捲入暴力事件中。昔日的八點檔紅星寇世勳飾演她的丈夫，前監察院長錢復的孫子錢裕揚扮演她的長子，卡司組合頗有意思，由於季終埋下伏筆，暗示故事還沒結束，劇組也表示想要繼續延伸這一個台灣黑幫家庭的故事，雖然官方未公布原因，不過「Deadline」認為以收視點擊數來說，「孫家兄弟」並未吸引到更大的觀眾群，「綜藝報」則認為「孫家兄弟」被砍，也代表串流平台在延續推出更多影劇內容，會變得更為謹慎。

雖然連兩部劇都沒有後續，不過楊紫瓊仍會拍攝「星際迷航記」最新影集，也有奇幻童話電影「魔法壞女巫」，奪下奧斯卡獎 之後，依舊戲約不斷。