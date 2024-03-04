周星馳新片「女足」2美女出爐 驚見「乘風」翻版王祖賢

趙麗娜去年透過社交毛遂自薦拍「女足」。(圖／摘自IG)

周星馳 新片「女足」日前在台灣舉行海選記者會，不少女星都參與海選，在長時間的選角過程，已有2位女足誕生，一位是有「翻版王祖賢」之稱的趙麗娜，另一位則是中國現役足球 選手李佳悅，兩人已在日前與周星馳本人會面。

提到角色條件條件，周星馳特助Chris日前在台灣受訪時提到「女足」中需要挑選的角色很多。所以標準並沒有一定：「我們這次選角有很多女生在球隊裡，漂亮是挺重要的，不可能最後主演不好看，但球隊中有各種個性和長相的球員，沒有太主要的標準，我們角色很多，不一定要怎樣，但會運動、會功夫當然會加分！」而周星馳也曾開出5大條件，要求「不同國籍、年青貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」。

如今兩位女足皆符合條件，周星馳也在ＩＧ分享照片寫下，「終於見到了久仰大名的巾幗英雄 @nana__zhao_ 和 @lijiayue0608 ，鏗鏘玫瑰的外號果然名不虛傳，無論是球技，笑容，身高，穿搭都堪稱一絕！小弟正在籌組一支美貌與球藝兼備的女足隊伍，如兩位加盟後防肯定固若金湯，觀眾也看得心花怒放，兩全其美。」