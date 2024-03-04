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「周處」4天票房1.5億 明道狂被誇「演得好」…尷尬求助正主阮經天

娛樂新聞組／即時報導
明道頻頻被稱讚「周處除三害」演得好，讓他十分尷尬。(取材自微博)
明道頻頻被稱讚「周處除三害」演得好，讓他十分尷尬。(取材自微博)

台灣演員阮經天主演的電影「周處除三害」1日起在大陸上映，4天票房近1.5億人民幣，豆瓣評分也高達8.3，成為近日討論度最熱的電影。阮經天更是連上3個熱搜，連早期上陸綜藝的經典畫面都被拿出來翻炒。只不過，不少觀眾傻傻將阮經天和明道搞混，跑去誇讚明道演得很好，令他尷尬發文：「小天，怎麼辦？」

明道在微博幽默tag阮經天，「我覺得我有必要解釋一下，小天怎麼辦，一直有人誇獎我『周處除三害』演得真好，你有辦法幫忙解釋一下嗎？」他尷尬表示，每次看到這樣的誇獎留言，都不知道該怎麼說明「那個其實不是我演的」，只能向阮經天求救。

據悉，阮經天和明道幾乎同時出道，年齡相近，又都以霸總角色走紅，導致許多觀眾傻傻分不清。

「周處除三害」讓阮經天暌違多年再度叩關金馬影帝，但在台灣票房並不亮眼，沒想到在大陸上映後，一鳴驚人。

有媒體影評提到，「周處除三害」的觀影口味明顯較春節檔期來的重，加上片中明顯運用大量的殺戮、暴力血腥鏡頭，挑戰觀眾的視聽神經。這也讓不少大陸網友好奇，「台灣電影不再小清新了？」

據了解，「周處除三害」在大陸上映前，傳出為符合大陸官方的上映要求，已刪減不少有疑慮的內容，有些片段甚至還被打上了馬賽克，一度引發熱議。

阮經天主演的「周處除三害」在大陸掀起熱議。(取材自微博)
阮經天主演的「周處除三害」在大陸掀起熱議。(取材自微博)

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