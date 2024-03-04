新加坡搶到泰勒絲 「其他國家令表演者擔心被取消」

泰勒絲人人搶著邀，搶到的區域揚揚得意，搶不到的地方都在找為何失利的理由。（歐新社資料照片）

天后泰勒絲 所到之處都會帶動龐大的演唱會效益，近日她在新加坡 開唱，由於新加坡被揭露每場補助300萬美元，搶下她在東南亞 演出的獨家，引發的熱烈話題更勝於票房表現。而新加坡文化、社區及青年部長唐振輝受訪時指雖未提到真正補助的金額數字，卻有傳其實沒有外界盛傳的那麼高，不過唐振輝早在去年年初已專門率團到洛杉磯跟一堆大型演出的廠商、宣傳與經紀人洽談尋求合作機會，其中也包括泰勒絲的經紀，當下就表明了新加坡能提供的條件，終於成功打動她的團隊，敲定了這次她的巡演，在東南亞只去新加坡表演。