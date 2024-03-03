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羅志祥63歲前經紀人想當爸了 小孩領養條件曝光

記者林怡秀／即時報導
孫德榮現在選擇和癌症和平共處。(記者沈昱嘉／報導)
孫德榮現在選擇和癌症和平共處。(記者沈昱嘉／報導)

63歲的羅志祥前經紀人孫德榮熬過小年夜無法排尿的危機，他日前為保險起見，在醫師建議下進行正子掃描，確定體內沒有癌細胞，總算放下心中大石，他更宣布驚人規畫，打算領養2名12到13歲的男孩當養子，為何現在才想要當爸爸？他感嘆：「突然發現家裡空蕩蕩，只有我一個人住，我想擁有家的感覺。」他已在洽詢相關事宜，盼能早日圓夢。

孫德榮2013年罹患膀胱癌，目前是人工膀胱，但經過多年使用，人工膀胱狀況連連，下周二他即將進行膀胱回春手術，避免癌症復發，「現在臨床是正常人做試驗，我是癌症病人，所以要自費。」他透露手術將耗時3天2夜，他不怕體力撐不住，笑稱「我是9命怪貓！」他下周一入院進行術前檢查，因為手術時間長達3天，負責執刀的醫生也必須輪班。

待身體狀況恢復穩定，他也計畫領養2名養子，「我希望小孩的個性要活潑、天馬行空，我走了以後，信託基金就留給這兩個小孩，他們不用改姓，只要入我家的戶籍就好。」

他坦言媽媽知道這件事一定會反對，「因為她會覺得這樣財產要分給別人，但我之前包了100萬紅包給姪子的小孩，我開膀胱鏡手術，他們也不聞不問，那我寧願把財產給外人。」

他一人獨居豪宅，很渴望家的感覺：「家裡兩個空房沒人住，我想接他們上下課、帶他們看看上流社會。」

但他認為小孩念公立就好，他對貴族學校沒有迷思，對小孩的教育已有初步想法。

癌症 癌細胞 保險

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