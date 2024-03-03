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奧斯卡倒數一周 宮崎駿、蜘蛛人廝殺意外激烈

記者蘇詠智／即時報導
「蜘蛛人：穿越新宇宙」早先一直被視為奧斯卡動畫片獲獎希望最濃的強棒。圖／摘自IMDb
「蜘蛛人：穿越新宇宙」早先一直被視為奧斯卡動畫片獲獎希望最濃的強棒。圖／摘自IMDb

第96屆奧斯卡金像獎10日頒獎，進入最後倒數一周，媒體紛紛逼著有權參與票選的美國影藝學院會員們不具名亮票、想先找出風向，結果不少人都把最佳影片、導演投給了「奧本海默」與克里斯多夫諾蘭，顯然今年很難有其他電影能夠以黑馬姿態竄出，不過在最佳動畫片一項，競爭意外激烈，宮﨑駿「蒼鷺與少年」戰鬥力驚人，和本來被預期穩獲獎的「蜘蛛人：穿越新宇宙」拚個不相上下，難以預測最後由誰勝出。

「蒼鷺與少年」在奧斯卡動畫片的競爭上戰力頗強。圖／摘自IMDb
「蒼鷺與少年」在奧斯卡動畫片的競爭上戰力頗強。圖／摘自IMDb

本年度的小金人之爭，「奧本海默」聲勢一路開高走高，現在不僅最佳影片、導演、最佳男配角（小勞勃道尼）應會順利得獎，男主角席尼墨菲也漸有甩開「滯留生」保羅賈麥提之勢，在好幾位搶先亮票的會員中，都得到他們的支持，略比保羅賈麥提高一些。

有趣的是，一度備受看好而現在氣勢落後的「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏，還是有人要投給他，至於早在Netflix上架許久的「魯斯汀」男主角柯爾曼多明戈，也有拿到一些支持票。

女主角之爭在眾大獎裡最顯得情況混沌，現在不但「可憐的東西」艾瑪史東與「花月殺手」莉莉葛萊史東都有支持票，異軍突起的則是法國電影「墜惡真相」中的德國女星珊卓惠勒，她今年在「墜」片與「夢想集中營」演出都出色，雖未能以「夢」片入圍最佳女配角，該片裡的表現也為她在角逐影后上默默加到分，加上「墜」片廣受肯定，很多人覺得她的表演難度極高、光芒四射，在已經得過一座的艾瑪史東和戲分比重不算特別多的莉莉葛萊史東之外，珊卓反而贏得很多的支持票，堪稱最大黑馬。

「墜惡真相」珊卓惠勒是今年奧斯卡影后競爭的大黑馬。圖／摘自IMDb
「墜惡真相」珊卓惠勒是今年奧斯卡影后競爭的大黑馬。圖／摘自IMDb

過往鮮少出現激烈戰況、大都是迪士尼與旗下單位稱霸的最佳動畫獎，由於宮﨑駿「蒼鷺與少年」加入角逐，情勢為之一變，「蜘蛛人：穿越新宇宙」不再能穩居領頭羊。有的會員甚至坦言，儘管自己本來認為「蜘」片拿定了這座獎，但一想到宮﨑駿作品也很突出，且他還有多少機會能再參加奧斯卡最佳動畫的角逐？這一票就跑過去「蒼」片那邊了。

奧本海默 奧斯卡 蜘蛛人

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