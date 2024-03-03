口是心非做形象？小甜甜前夫稱「永遠不會說她壞話」

布蘭妮（左）與山姆曾有過甜蜜的時光。（路透資料照片）

情侶、夫妻在感情正濃時，毫不避諱說出甜死人不償命的情話，但到了一拍兩散之後，彼此之間常常只剩下惡言相向、互揭瘡疤。去年宣告和「小甜甜」布蘭妮婚姻走到盡頭的猛男演員山姆阿沙里，卻沒有公開砲轟這位前妻，反而人家都盡量保持良好風度，甚至還在「時人」的訪問中表示自己絕對不會說她任何一句壞話。

山姆與布蘭妮從交往到結婚在一起超過6年，他認為這是生命中的福氣，可以和一個人分享彼此的人生這麼長一段時間，人們會往不同的方向成長、分開，所以他也不覺得該對離婚有太多的負面想法。他說道：「我只有很美好的經驗和很棒的人生，那一段也永遠會是我生命中的一個篇章，所以我絕對不會這麼做（說前妻的壞話）。」