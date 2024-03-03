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「最赤裸人妻」碧安卡 這次沒有衣不蔽體…只是貼身

記者蘇詠智／即時報導
碧安卡曾以這款「看似全裸、抱著顆枕頭」的造型走在大街上。圖／摘自IG
碧安卡曾以這款「看似全裸、抱著顆枕頭」的造型走在大街上。圖／摘自IG

常出現在公眾眼前都是看似衣不蔽體、走在露點邊緣的「最赤裸人妻」—肯伊威斯特妻子碧安卡，之前在巴黎上半身披著剪過的毛皮大衣，然而下身卻穿著徹底透視的絲襪，且正面「重點」都沒遮掩，立刻引發熱烈爭議，更有可能被罰超過上萬歐元，並且吃上官司。有人戲稱她每次出門最好都「自己先把自己馬賽克」，免得旁人又不知該把目光望向何處，更傳她的父親很不滿意肯伊讓她這麼暴露，而她最新被拍到與肯伊一起上街，居然把自己全身包得緊緊、一點也沒走光，作風180度轉變。

碧安卡來自澳洲，本來是性感又有頭腦的建築師，嫁給肯伊威斯特後，不僅服裝暴露到讓人傻眼，又彷彿被他嚴格操控而無自主的能力，除了有網友直呼：「救救這個女孩！」擔心她遭到肯伊的心靈禁錮，變成只能靠肉體搏取注意的傀儡，盛傳連她的家人都憂心肯伊不讓他們跟她接觸，要獨占她，讓她成為自己向外界炫耀的花瓶性感嬌妻。碧安卡的爸爸更有意與肯伊攤牌，只想女兒回到以往有獨立自主想法的時刻。

外界抨擊的聲音，肯伊與碧安卡不可能沒聽到，她改變穿著風格，把自己再包得緊緊，似乎也在回應各方的意見，只是不曉得時間一久，會不會又故態復萌。

碧安卡（右）最近一次與肯伊威斯特一起出門，竟然把自己包得緊緊，啥也沒露。圖／摘自...
碧安卡（右）最近一次與肯伊威斯特一起出門，竟然把自己包得緊緊，啥也沒露。圖／摘自IG
碧安卡（左）服裝尺度大到根本不在意露不露點，被諷刺「最好先自行馬賽克」。圖／達志...
碧安卡（左）服裝尺度大到根本不在意露不露點，被諷刺「最好先自行馬賽克」。圖／達志影像
碧安卡在任何地方出現，也會引起注意。（路透資料照片）
碧安卡在任何地方出現，也會引起注意。（路透資料照片）

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