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美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

記者蘇詠智／即時報導
席妮史威尼的上圍很豐滿，片商封她為「美胸女王」。（路透資料照片）
席妮史威尼的上圍很豐滿，片商封她為「美胸女王」。（路透資料照片）

當紅女星席妮史威尼因為一部全球票房賣破兩億美元的「愛愛愛上你」身價水漲船高，尤其該片由她和「捍衛戰士：獨行俠」新銳小生葛倫鮑威爾合演，竟然票房還高過天王天后喬治柯隆尼與茱莉亞羅勃茲攜手的「幸福入場券」，讓她變成目前最被看好成為新生代浪漫喜劇女王的話題人物。不過，她在「愛愛愛上你」之前，最出名的是在HBO大尺度影集「高校十八禁」的大膽演出，不只裸露還有好幾場的激情場面，甚至連她爸爸與爺爺看到都受不了。

席妮史威尼上圍豐滿、身材火辣，連片商都在宣材上封她為「美胸女王」，而「高校十八禁」也沒有浪費她的天賦，觀眾大飽眼福，不過不只她本人或是影迷，都強調該角色本身有很多複雜的面向，性愛只是其中之一，絕對是有道理的裸露，不是為脫而脫。她的媽媽曾經陪她到錄製的現場，因此對於該劇的演出尺度，多少有點心理準備，不過她的爸爸就沒有那麼多的理解了，她也幾乎不會在家跟他聊工作。某回爸爸和爺爺在沒心理準備下，欣賞起這齣戲，驚見她露點，當場趕快關電視、走出客廳，倒是向來支持她的奶奶，永遠是她最大的影迷，接受了她為藝術而犧牲。

通常拍過不少大膽鏡頭的女星，都會變成「豔星」，很少能轉型成「甜心」，但有些清涼養眼畫面、卻沒有到特別露骨的「愛愛愛上你」卻給了席妮很好的機會，讓她有機會轉向俏皮、可愛的新戲路，各方也對她未來的表現拭目以待。

席妮史威尼新片大賣，有機會轉型走「甜心」路線。（路透資料照片）
席妮史威尼新片大賣，有機會轉型走「甜心」路線。（路透資料照片）

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