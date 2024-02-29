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昔遭妻轟騙吃住鬧婚變 香港小虎隊成員偕妻近況曝

記者楊起鳳／專訪
林立(林立洋)和老婆目前感情甜蜜。圖／摘自臉書
林立(林立洋)和老婆目前感情甜蜜。圖／摘自臉書

57歲港星林立(林立洋)是香港小虎隊成員，2019年他再婚迎娶小14歲的台灣女友陳貞均（Erin），2022年兩人因吵架鬧婚變，妻怒控林立洋騙吃騙住，男方心寒發文表示「好聚好散」，如今兩人破鏡重圓，今年春節還一起赴美作秀，林立受訪時稱：「現在感情很穩定，算是相當好。」

林立當初婚後為了返回香港照顧生病的母親，兩人遠距離婚姻聚少離多。2021母親去世後，林立才正式到台灣定居，但夫妻倆爭吵次數卻越來越多。陳貞均還一度公開兩人吵架影片，怒控林立洋騙吃騙住，還吵著男方既沒給她婚禮也沒給鑽戒。

林立受訪時坦言自己還是愛對方，但已沒有當初的感覺，因為要面對現實，甚至表示「沒有愛，何來性！」婚姻岌岌可危。但隨著林立定居台灣後，兩人感情升溫，今年過年他受邀到舊金山和雷諾市演出，帶著老婆一起前行，並探班好友任賢齊與阿B溫拿演唱會，他說：「現在感情很好，我現在就是四處作秀，身體狀況也不錯，老婆就跟著到處跑，一切都很穩定。」

他透露與阿B和任賢齊都是舊識，認識多年的好朋友，老婆目前就是他經紀人兼助理，今年過年他除了接下美國的秀約，在美國待了將近十天跑了三四個地方，工作現在十分忙碌，多在香港和國外演出，年後還將赴紐約演唱。

林立(右三)今年過年帶著老婆探班阿B(左三)的溫拿五虎演唱會。圖／林立提供
林立(右三)今年過年帶著老婆探班阿B(左三)的溫拿五虎演唱會。圖／林立提供
林立(右)恢復演藝工作，過年在美國帶著老婆探班任賢齊。圖／林立提供
林立(右)恢復演藝工作，過年在美國帶著老婆探班任賢齊。圖／林立提供

香港 舊金山

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