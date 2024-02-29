律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

今年58歲的台灣男星何篤霖開始預習退休 生活，甚至寫好遺囑做好財務分配。他坦言，這是一個梳理和身邊的人親密關係的過程，並驚訝從朋友口中發現，原來送別人房子，還得先替對方存一筆「稅源」，「如果我給的人沒錢繳遺產稅，房子在期限內被政府收走就沒意義了」。

何篤霖說，3年前好友羅霈穎過世，告別式上，于美人提醒大家要趁早寫遺囑，「用嘴巴講的沒用，對你好的人，沒有寫下來，你就給不了，後來疫情 時全球恐慌，意識到人隨時會走，會留下多少人都不知道，所以我才正式找律師處理這件事」。

何篤霖不投資 、不碰股票，20多歲開始工作後買了第1間房給媽媽，之後有了錢就存房買房，手上擁有超過5棟房產，律師攤開他的財務，直接告訴他「你這輩子都花不完」，而立遺囑的過程並不容易，該怎麼給才公平成了苦惱，「5個手指頭總有長有短，例如我給哥哥的孩子，誰努力、誰不努力，都給一樣的錢不公平，但給不一樣也是一種不公平，而且在過程中，人生回憶全湧上來。」

最後他決定不管了，全部公平給一樣的，如果特別喜歡哪一個晚輩，可以在活著的時候多塞一點，「真的很難，所以新聞才會有這麼多新聞為遺產的事吵不完，我現在就用力花，最後花不完也沒辦法，遺囑目前已做好公證」。至於該如何花，他思考人生餘命，扣掉後面躺在病床、跑醫院的時間，大約算出還能好好吃喝多少年，「現在清楚剩下的人生很珍貴，房子也不留了，都正掛牌賣出」。

他預習退休，是因為若沒想清楚，一旦突然退下來後，「接著大睡3個月，然後呢，很多人就憂鬱症了，所以退休是需要練習的」。當年出外景到美加宣慰僑胞給他很大震憾，「為何洋人能生活這麼悠閒，而亞洲人卻要一生傭傭錄錄，所以我想去不同國家去嘗試不同生活，但不需要移民，冬天我去曼谷，夏天我去加拿大，只需跟著舒服的季節去長住就好」。