Angelababy35歲生日… 閨密楊冪沒出聲？ 網質疑：塑膠姐妹情

Angelababy迎來35歲生日，曬出手捧紅玫瑰美照。(取材自微博)

2月28日是知名女星Angelababy 35歲生日，但去年因瘋馬秀事件遭到軟封殺的她，人氣大不如前，連獻上生日祝福的圈內好友也減了不少。有網友發現，Baby的好閨密楊冪 並未公開送祝福，不少網友質疑兩人是「塑膠姐妹情」。

28日零點零分，楊穎工作室在社交平台上分享了一組美照，畫面中的Angelababy穿著一身黑色，特意秀出白皙大長腿。當天上午，工作室再次PO了10張照片，只見Angelababy手捧著鮮豔玫瑰花站在城市街頭，還搭配一段文字，「要先感到幸福，才能看到玫瑰」。

相對粉絲紛紛獻上祝福，更多網友關心的是，Baby的閨密楊冪有沒有動作。

過去的多年來，楊冪每一年都未缺席準點給Baby送上祝福，尤其2022年時，黃曉明 和Baby官宣離婚，結束7年婚姻關係，楊冪特別PO出，「楊老師生日快樂，今天妳最好看，愛妳」，為Baby打氣，相當用心。