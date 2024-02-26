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鋒菲機場又合體…互動好甜 網解讀：「一年一秀」闢謠分手

娛樂新聞組／即時報導
王菲(右)與謝霆鋒這對情侶又在北京機場被拍到。(取材自微博)
王菲(右)與謝霆鋒這對情侶又在北京機場被拍到。(取材自微博)

王菲謝霆鋒這對久未合體的戀人又公開撒狗糧了。近日，兩人被拍到結束日本度假，飛抵北京機場，去年同時間，他們也曾在北京機場上演甜蜜牽手一幕，引起網友熱議，這次雖然沒牽手，但互動依舊甜蜜。

從網上流傳出的視頻可見，王菲穿著深灰色外套搭牛仔褲，十分休閒，謝霆鋒則是灰外套搭黑長褲，酷帥有型。兩人併肩而行、互動自然，就算被粉絲索討簽名，也來者不拒。

搭乘機場擺渡車時，兩人還有說有笑，講到開心處，王菲直接靠在謝霆鋒身上大笑，期間，王菲還露出小女人嬌態，用手拍了謝霆鋒的手臂，謝霆鋒則是寵溺地看著王菲。

兩人甜蜜互動完全逃不過網友的眼睛，還有人說，很難相信鋒菲已經復合10個年頭了。

除了灑狗糧行為，王菲的打扮也成為網友議論焦點。

有網友扒出，王菲全身行頭不算貴，都是大眾品牌。帽子大約300元、外套2200元、包包2000元、鞋子300元，整體下來不到萬元，這樣的價位對於歌壇天后來說，可說十分低調。

有網友表示，兩人「一年一秀」應該是有意安排的，目的應該是為了闢謠「分手」。不少網友也紛紛獻上祝福，希望鋒菲「一直秀恩愛下去」。

王菲(左)跟謝霆鋒互動自然。(取材自微博)
王菲(左)跟謝霆鋒互動自然。(取材自微博)

王菲 謝霆鋒 日本

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