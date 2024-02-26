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影／「華為小公主」姚安娜「吃雞式演技」上熱搜…網友建議：去演喜劇

娛樂新聞組／即時報導
姚安娜以「吃雞式演技」登上熱搜。(取材自微博)
姚安娜以「吃雞式演技」登上熱搜。(取材自微博)

由高群書導演，張頌文、姚安娜主演的電視劇「獵冰」日前開播後，話題不斷，其中，以姚安娜的演技討論度最高。近日，姚安娜再以「吃雞式演技」登上熱搜，網友評論，「演得太過用力」、「演技出圈名場面再加一」、「建議去演喜劇」。

電視劇「獵冰」是「華為小公主」姚安娜升格女一的第一部劇，搭檔的又是因「狂飆」暴紅、戲骨級別演員張頌文，一度引起「帶資進組」疑慮，但遭到導演否認。

近日播出的片段中，飾演緝毒警察的姚安娜舉著槍進入空屋，逐一在每個房間搜索，明明是很緊張的劇情，網友卻覺得很搞笑，尤其是姚安娜舉槍的姿勢，被不少網友嘲諷像是當年第一次玩「吃雞」(電玩「絕地求生」)，甚至有人建議姚安娜轉型演喜劇。

還有人說，姚安娜在劇中表情呆滯，全程緊繃，尤其台詞更是生硬，毫無情感，連肢體動作也不夠自然鬆弛。

導演高群書透露，「獵冰」開拍前曾專門找了特勤局退役教練訓練演員，包括立正、敬禮、持槍、搜索等基本動作。他在談到選用姚安娜，也表示，「姚安娜很樸實，沒有任何表演訓練的痕跡，形象氣質也很像一個初出茅廬的女警察。尤其是，沒整過容。」

不少網友認同，姚安娜的優點的確就是與角色形象氣質符合，可惜演技實在不過關。還有觀眾說，若不是張頌文表演太精采，早就棄劇了。不過，也有人認為，姚安娜這次的翻車不算失敗，她還有很大的進步空間。

姚安娜本人與角色形象氣質符合。(取材自微博)
姚安娜本人與角色形象氣質符合。(取材自微博)

姚安娜 華為

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