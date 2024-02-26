惡女狂虐張娜拉 壞到連老公都認證「常常被嚇醒」

張娜拉三番兩次被陷害冤枉。圖／Hami Video提供

張娜拉與孫浩俊主演的韓國心理驚悚劇「我的Happy Ending」25日播出大結局，張娜拉飾演患有躁鬱症的前家具公司CEO 徐才媛，為引出謀殺老公徐純永（孫浩俊飾演）的兇手，被綁架且險遭強餵農藥。她發現閨蜜權昀昣（蘇怡賢飾演）的父親是幕後真兇，機警錄下對質過程，成功將對方繩之以法。

然而這卻不是完整真相，純永遇害影片曝光，其實是昀昣捲入另一起案件的錄音檔落入了純永手上，她教唆打手綁架純永，她父親趕到現場幫她收拾善後才動手殺人，光是參與殺害純永的共犯就至少4人，才媛看到深愛的老公遭行刑式殺害影片，心碎哭到顫抖。

韓劇 近來惡女當道，蘇怡賢這回在「我的Happy Ending」飾演張娜拉從小認識的閨蜜，卻因為父親不當教育致人格扭曲，先是出軌好友老公，又由愛生恨害死對方，甚至直接動手殺掉對自己有不力證據的第三人，恐怖行徑被韓媒封為「極惡女」。

她最近在IG便透露，每當電視劇播出，老公（男星印喬鎮）就會接到熟人聯絡，她哭笑不得解釋，「為什麼要這樣呢...我們處得很好啊，我不是壞人啊哈哈哈」。搭配上老公兩張照片，第一張惡狠狠瞪著她，第二張露齒大笑，似乎因為劇中惡女形象太強烈，讓觀眾過度投入劇情人設。印喬鎮也在下方搞笑留言，「劇中角色並非常人，讓我最近睡一睡都會驚醒。」

昨日「我的Happy Ending」最終大結局揭曉閨蜜變宿敵的兩人，經過法庭交手、諜對諜當面對質後，「極惡女」成為警方調查對象，她搞消失躲藏，最後下場曝光後，讓觀眾不勝唏噓。

雖然螢幕前張娜拉與蘇怡賢劍拔弩張，但結局播出後，張娜拉在IG發文特別貼出與對方合照，並感謝所有參與的工作人員說，「我會努力成為更棒的演員，希望大家都幸福。」蘇怡賢則在下方留言，「我們親愛的徐才媛，妳懂吧，我沒有妳不行～～歐妮（韓文的姐姐），這段時間辛苦了，妳最棒！！！」一句話道出她與張娜拉在劇中相愛相殺的關係。