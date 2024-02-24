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歐陽娜娜演「長安第一美人」… 劇未開播先被酸：演技一言難盡

娛樂新聞組／即時報導
歐陽娜娜在「永安夢」中飾演「長安第一美人」。(取材自微博)
歐陽娜娜在「永安夢」中飾演「長安第一美人」。(取材自微博)

台灣星二代歐陽娜娜多年來將演藝重心放在大陸，近日，她主演的古裝劇「永安夢」 即將開播，該劇改編自小說「長安第一美人」，歐陽娜娜在劇中飾演女主角「沈甄」。新戲尚未開播，預告中的哭戲片段先被網友截圖，毒舌批評。

「永安夢」講述家道中落的沈甄與廷尉路時硯間攜手經歷生死，最後成為眷屬的故事。但劇中「長安第一美人」的人設，引發網友挑剔起歐陽娜娜的顏值，此外，也有不少網友質疑她的演技。

預告中，歐陽娜娜只要一哭，男主角徐正溪就會心疼，而她閉眼張嘴大哭的片段，引發陸友質疑「我以為長安第一美人長相是那種溫婉的，感覺和歐陽娜娜的長相不搭邊啊」、「妹妹很好看，但是演技真的不敢恭維」。

據悉，歐陽娜娜出道多年演技一直為人詬病，曾經因為「是！尚先生」中的「鹿小葵」一角，被網友瘋狂吐槽，「尷尬到笑哭！」幾乎可以說是她戲劇經歷上的黑歷史。

這次挑戰古裝劇，網友點出古裝扮相不夠有古典美之外，演起戲來「五官亂飛」表情猙獰，甚至側面看還有雙下巴，讓網友直呼對這部劇不敢期待，「側臉太虐、演技一言難盡」、「誰家第一美人是這樣」、「她敢演，投資商敢投資，我真的是佩服」、「好好走大提琴美少女路線不香嗎？」

但也有網友持不同觀點，認為應該先看了劇再來評論，要酸民沒必要未播先審。

歐陽娜娜的哭戲片段被網友截圖評批。(取材自微博)
歐陽娜娜的哭戲片段被網友截圖評批。(取材自微博)

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