女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

知名AV女優澀谷果步雖已退役，出道背景仍然充滿傳奇性，早於2014年11月宣布拍AV出道，2018年閃電引退，近日她在節目中透露拍AV的片酬，最多年收3000萬日幣（約20萬美元），年薪預計漲了7倍。

澀谷果步是AV界的知名學霸，更以高分通過多益等多項英文考試，而她在拍AV前曾是東京體育報的體育記者，還採訪過現在當紅的棒球選手大谷翔平 ，原本無意成為AV女優，只是因為想找一些有趣的打工來尋找新聞素材，就應徵了成人用品試用員，結果面試當天就被經紀公司說服拍攝AV作品，更拍攝了全裸的宣傳照片，沒想到靠著呆萌的外表以及驚人的K奶好身材，立刻在AV界爆紅。

此外，澀谷果步指出，當時當記者時的年收入大約是420萬日幣（約2.8萬美元），成為AV女優後的最高年收入竟然能賺3000萬日幣（約20萬美元）！澀谷果步也表示，當初踏入AV界後，就以「AV男優50人斬」為目標，結果第2年就立刻忙不過來，成為企畫單體女優，拍了超過100部作品，隨後在2018年閃電引退，當時還拍了極為轟動的大戰多人作品向AV界告別，讓許多粉絲迄今仍然捨不得，所幸她仍是相當知名的網紅，時常會與粉絲互動。