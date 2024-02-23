湯唯當「IU女兒」曝超暖手寫信「永遠對妳傾心」

IU李知恩在IG秀出手寫信截圖以及與湯唯的合照。圖／摘自IG

南韓 小天后IU李知恩先前發出預告，公布全新單曲「Shh」找來華人 影后湯唯 演出，2人更合作飾演母女，MV也於22日晚間正式上架，迴響熱烈，彼此還在IG上分享給對方的手寫信，湯唯提起IU在拍攝時的暖心行為，因為當天氣候寒冷，還送上保暖衣服、食物，IU則說一直都很喜歡湯唯，很開心能合作。

湯唯首度演出MV，先前就表示非常喜歡IU，「我也像其他人一樣喜歡IU的才華、個性和歌曲。在我的演藝生涯中，這是第一次演出MV，能和IU合作感到很幸福」，而她這次在MV中跨時空演出「IU女兒」，除了收到IU送來的禦寒毛衣、巧克力之外，還有感謝卡片，「像妳這般如此細緻，很感謝」，也說拍完該MV之後，還特地翻出她小時候與媽媽一起生活的照片，特別感謝這首歌曲能讓她再度回憶童年，「把我對妳和妳家人的祝福隨信捎去，過年好！」