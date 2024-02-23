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湯唯當「IU女兒」曝超暖手寫信「永遠對妳傾心」

記者陳建嘉／即時報導
IU李知恩在IG秀出手寫信截圖以及與湯唯的合照。圖／摘自IG
IU李知恩在IG秀出手寫信截圖以及與湯唯的合照。圖／摘自IG

南韓小天后IU李知恩先前發出預告，公布全新單曲「Shh」找來華人影后湯唯演出，2人更合作飾演母女，MV也於22日晚間正式上架，迴響熱烈，彼此還在IG上分享給對方的手寫信，湯唯提起IU在拍攝時的暖心行為，因為當天氣候寒冷，還送上保暖衣服、食物，IU則說一直都很喜歡湯唯，很開心能合作。

湯唯首度演出MV，先前就表示非常喜歡IU，「我也像其他人一樣喜歡IU的才華、個性和歌曲。在我的演藝生涯中，這是第一次演出MV，能和IU合作感到很幸福」，而她這次在MV中跨時空演出「IU女兒」，除了收到IU送來的禦寒毛衣、巧克力之外，還有感謝卡片，「像妳這般如此細緻，很感謝」，也說拍完該MV之後，還特地翻出她小時候與媽媽一起生活的照片，特別感謝這首歌曲能讓她再度回憶童年，「把我對妳和妳家人的祝福隨信捎去，過年好！」

IU則分別以英文、韓文在信上向湯唯表達謝意，不僅稱讚湯唯如謎一般的美，演技精湛且複雜，無法被輕易定義，更誇讚對方是自己非常喜歡的演員，「與妳合作是我的榮幸。我挑選了一些可能適合妳的禮物，願妳保持健康，別著涼。我永遠對妳傾心」。2大天后初次合作就相當愉快，也讓人期待之後能有緣再度演戲。

IU李知恩(左)在IG秀出與湯唯的合照。圖／摘自IG
IU李知恩(左)在IG秀出與湯唯的合照。圖／摘自IG
湯唯秀出MV截圖。圖／摘自IG
湯唯秀出MV截圖。圖／摘自IG

湯唯 華人 南韓

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