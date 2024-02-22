獅城第一美女消失15年露面了 離婚3年美成這樣

張玉華(左)在那那大師節目大展歌藝。圖／小鋼砲娛樂提供

新加坡玉女 張玉華當年以模特兒出道，也曾來台發展，近日上那那大師YouTube節目再展好歌喉，住在加拿大 多倫多的她已經15年沒來台灣，她開心地說很興奮上那那的節目，並向粉絲告白：「真的很感動你們還記得我，讓我感到非常地溫暖，而且給我很大的鼓勵繼續下去，我會盡力為你們做到最好。」

她2001年在台發行首張專輯，當時有多位新加坡歌手來台發展很好，那那大師問說壓力會很大嗎？她說：「我認為這個天空很大，每一個人都有他們自己的一片天，不用去擔心人家做什麼，做回真實的自己，才會做得最好。」一番真誠的告白讓那那頻頻認同點頭。

身材高䠷的她外型亮麗，在新加坡時被封為「獅城第一美女」，來台發展曾和NONO傳出緋聞，2012年結婚9年後離婚，近年在加拿大發展，演出Netflix影集「雨傘學院」、DC影集「Titans」，並以短片「Moore's Void」獲得加拿大科幻電影節最佳女演員獎，她笑說因此被朋友稱呼為「東西不敗」。