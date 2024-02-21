湯姆克魯斯17歲女兒結合爸媽優點 洋娃娃變玉女超亮眼

蘇蕊克魯斯的最新街拍曝光，被稱讚結合父母親的俊美外型。圖／達志影像

蘇蕊克魯斯的父母親是巨星湯姆克魯斯 以及玉女 偶像凱蒂荷姆斯，讓她從出生以來就是全球注目的焦點，如今她已長成17歲的亭亭玉立少女，被媒體捕捉現身紐約街頭的畫面，美麗樣貌引起網友熱烈討論，而她2年前曾為媽媽執導電影「Alone Together」獻聲歌唱，表現不俗，被視為加入演藝圈的第一步。

蘇蕊將於今年4月正式成年，預計也將上大學展開新生活，而她的身材修長、臉蛋俏麗，被譽為「人間洋娃娃」，外型宛如母親凱蒂荷姆絲的翻版，但是笑起來極像湯姆克魯斯，而她小時候受到巨星爸爸的寵愛，但在雙親離異之後，她和媽媽一起在紐約生活，多年沒再跟爸爸見面，再加上阿湯哥最近傳出與36歲俄羅斯 名媛卡洛娃熱戀，又要忙碌拍攝新片，兩人的距離恐怕仍很難拉近。