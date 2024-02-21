湯姆克魯斯17歲女兒結合爸媽優點 洋娃娃變玉女超亮眼
蘇蕊克魯斯的父母親是巨星湯姆克魯斯以及玉女偶像凱蒂荷姆斯，讓她從出生以來就是全球注目的焦點，如今她已長成17歲的亭亭玉立少女，被媒體捕捉現身紐約街頭的畫面，美麗樣貌引起網友熱烈討論，而她2年前曾為媽媽執導電影「Alone Together」獻聲歌唱，表現不俗，被視為加入演藝圈的第一步。
蘇蕊將於今年4月正式成年，預計也將上大學展開新生活，而她的身材修長、臉蛋俏麗，被譽為「人間洋娃娃」，外型宛如母親凱蒂荷姆絲的翻版，但是笑起來極像湯姆克魯斯，而她小時候受到巨星爸爸的寵愛，但在雙親離異之後，她和媽媽一起在紐約生活，多年沒再跟爸爸見面，再加上阿湯哥最近傳出與36歲俄羅斯名媛卡洛娃熱戀，又要忙碌拍攝新片，兩人的距離恐怕仍很難拉近。
雖然蘇蕊生性低調，不過外界始終認為她的外型極佳，如果加入影視界，勢必會成為話題，而她與媽媽合作電影之後，極有可能加入演藝圈，但她似乎對時尚產業更感興趣，根據英媒「每日郵報」指出，蘇蕊正在申請大學，對於設計科系相當感興趣，而媽媽凱蒂一直以來都非常保護她，對於女兒很有可能會離鄉背井，感到很捨不得。
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