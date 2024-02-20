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早就揮別挫折 江宏傑轉念重燃熱血「鬆口第二春」

記者李姿瑩／台北即時報導
江宏傑帶頭呼籲主動捐血。記者李政龍／攝影
江宏傑帶頭呼籲主動捐血。記者李政龍／攝影

江宏傑今天響應西堤牛排捐血活動，呼籲民眾挽袖相助。他找回對生活和工作的熱血，雖然不便提到前妻福原愛，但他大方笑說：「（婚變）都幾年了，早就走出來了。」

江宏傑和福原愛跨國官司未解，雙方各自拚事業賺錢。福原愛轉型直播帶貨，江宏傑則是斜槓主持、演電影，還打算出甜點書。他現在重心主要放在家庭，走出婚變陰影，在「全員請上車」被虧離婚也不介意，坦言「就是事實啊」。

他在「全員請上車」被綜藝咖集體「調教」，越來越能接受製作單位下猛藥。今天受訪時他也多了幾分機靈，聽到媒體詢問日本相關話題，他除了說想去日本旅遊，還打趣：「日本人不錯啊！風田人很好。」

他人生向前走，慢慢地沒那麼排斥認識新對象。雖然在目前的生活圈中沒有遇到理想對象，但未來如果緣分到了碰見真愛，他願意再次談感情。不過江宏傑透露，現在凡事以家庭為重，要顧慮的面向很多，像他也想繼續球館事業，卻不希望壓縮陪伴家人的時間，所以還在衡量如何取捨。

面對第二春話題，江宏傑相當坦然，笑嘆挫折多年都熬過去了，「我自己的心態是，我來到這個世界上，經歷過這一切也算沒有白活。我會思考可以經歷到這麼多這個過程是好還是不好？我覺得沒有太大的關係啦！但就是可以經歷那麼多，我來這個世界上好像體驗的蠻多的，我給我自己是這樣的正向的思考。」他現在非常願意把這段心路歷程出書分享，就看未來有沒有機會。

江宏傑敞開心胸迎接各種挑戰。記者李政龍／攝影
江宏傑敞開心胸迎接各種挑戰。記者李政龍／攝影

江宏傑 福原愛 日本

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