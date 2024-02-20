早就揮別挫折 江宏傑轉念重燃熱血「鬆口第二春」

江宏傑帶頭呼籲主動捐血。記者李政龍／攝影

江宏傑 今天響應西堤牛排捐血活動，呼籲民眾挽袖相助。他找回對生活和工作的熱血，雖然不便提到前妻福原愛 ，但他大方笑說：「（婚變）都幾年了，早就走出來了。」

江宏傑和福原愛跨國官司未解，雙方各自拚事業賺錢。福原愛轉型直播帶貨，江宏傑則是斜槓主持、演電影，還打算出甜點書。他現在重心主要放在家庭，走出婚變陰影，在「全員請上車」被虧離婚也不介意，坦言「就是事實啊」。

他在「全員請上車」被綜藝咖集體「調教」，越來越能接受製作單位下猛藥。今天受訪時他也多了幾分機靈，聽到媒體詢問日本 相關話題，他除了說想去日本旅遊，還打趣：「日本人不錯啊！風田人很好。」

他人生向前走，慢慢地沒那麼排斥認識新對象。雖然在目前的生活圈中沒有遇到理想對象，但未來如果緣分到了碰見真愛，他願意再次談感情。不過江宏傑透露，現在凡事以家庭為重，要顧慮的面向很多，像他也想繼續球館事業，卻不希望壓縮陪伴家人的時間，所以還在衡量如何取捨。