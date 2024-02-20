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年後甩肉就向猛男取經 馬克華柏格年過半百仍凌晨開練

記者蘇詠智／專題即時報導
馬克華柏格是年過半百依然勤加鍛練的模範。（摘自IG）
馬克華柏格是年過半百依然勤加鍛練的模範。（摘自IG）

年節期間餐餐大魚大肉，身體增加了不少熱量，若不希望全部化為贅肉，就必須努力把它們減下來。歐美紅星之中，年過半百仍然保有健壯肌肉的馬克華柏格，總是令人讚嘆體格之強健比起年輕代言名牌內褲時，幾乎沒有改變，他的好體態，背後也有相當多的堅持與鍛練。

馬克華柏格過往最拚的時候，半夜兩點半就爬起床開始一整天的訓練，中間還會搭配休息與間歇斷食，現在他沒有那麼激烈，允許自己每天晚上7點半睡到半夜3點半到4點起床，稍微補充一些維他命之後，就開始鍛練，包括伏地挺身、用手撐地而雙腳以類似登山的步法原地前後跑動、波比跳、深蹲等，每一種都要練到，各自要進行一定的組數。

而在不同項目的練習之間，馬克華柏格也會加碼再做一定數量的伏地挺身，在這些徒手就能進行的鍛練之外，他亦會將重物扛在肩上蹲下、起立，把「舉重與深蹲」合而為一，算是一種重量訓練。當他想放輕鬆時，就會去游泳，雖然全身不用再緊繃，卻依舊是燃燒熱量的運動，他也喜歡打高爾夫球，很少真的讓自己閒下來，什麼都不動。這也就是為何他今年已52歲，他每一次跟老婆、小孩去海邊度假，總是能秀出大胸肌與6塊腹肌。

同樣也以動作猛男形象深入人心的「雷神索爾」克里斯漢斯沃，家鄉在澳洲，平日在海裡游泳、或是衝浪、海邊跑步等根本是家常便飯。他的訓練項目也種類繁多，每周至少運動5天、每次鍛練起碼1個半小時，才不會長出像發福版索爾那樣的大肚子，可以有很清晰分明的肌肉與人魚線。他的訓練內容也是上下半身都練，重量訓練、深蹲等都來，以簡單的器材就可以做上老半天，甩掉一身汗。

克里斯漢斯沃的肌肉線條分明，看得出苦練的成果。（摘自IG）
克里斯漢斯沃的肌肉線條分明，看得出苦練的成果。（摘自IG）
克里斯漢斯沃也是隨時隨地就能健身的運動狂熱分子。（摘自IG）
克里斯漢斯沃也是隨時隨地就能健身的運動狂熱分子。（摘自IG）
馬克華柏格的肌肉結實，和年輕時相比也不遜色。（摘自IG）
馬克華柏格的肌肉結實，和年輕時相比也不遜色。（摘自IG）

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