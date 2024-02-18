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「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

娛樂新聞組／即時報導
范湉湉演活了金美林飯店老闆娘盧美琳。(取材自微博)
范湉湉演活了金美林飯店老闆娘盧美琳。(取材自微博)

胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演，王家衛執導的電視劇「繁花」，雖然已經播畢，但討論度仍居高不下，尤其幾位配角的表現，讓人印象深刻。其中，飾演金美林飯店老闆娘盧美琳的范湉湉，辨識度尤其高。很多人不知道，范湉湉其實曾經是「星女郎」，卻被雪藏10年，直到「繁花」才鹹魚翻生。

香港01報導，43歲的范湉湉，身型肥胖，在「繁花」中演出金美林老闆娘，跟辛芷蕾飾演的李李，在黃河路為爭搶生意惡鬥，霸道潑辣狠勁，演技入木三分。但其實，范湉湉早於2000年就曾參加「少林足球」海選，其後簽約星輝成為旗下藝人，簽下10年長約，參演了「功夫」中小舞女一角。

但由於黃聖依私下在「男人裝」拍照，跟星爺鬧翻，星輝於是將大批藝人雪藏，范湉湉就是其中一人。她只好轉到幕後工作，直至約滿後，在2014年參加綜藝節目「奇葩說」，再次活躍幕前。

近日，范湉湉在「繁花」中的演出，受到不少好評，其中，有一場「盧美琳搧寶總一巴掌」的戲，讓現場工作人員和演員們震撼不已。拍攝前，飾演寶總的胡歌對范湉湉說，「我希望你要用力真打！如果你不用力的話，我可能會挨很多次」。

當導演喊開拍後，范湉湉秒入戲，使出吃奶力氣，啪的一聲打在胡歌臉上，連一旁的唐嫣都驚呆了。當然，這場戲也順利一次就過。

近日，有網友拍到范湉湉推著車帶愛犬去散步，舉手投足間，自帶強大氣場，網友不禁感嘆，果然是「金美林老闆娘啊」。

繁花 胡歌 足球

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