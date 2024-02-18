賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

春節檔期，賈玲自導自演電影「熱辣滾燙」以近28億票房奪冠，但假期結束第一天，就傳出「熱辣滾燙」丟了日票房冠軍，有可能不是最後的票房冠軍。據悉，春節上檔的「飛馳人生2」、「第二十條」等至少還有一個多月上映期，最終勝利者還是未知數。

據專業購票軟體統計，開工第一天，排片29.9%的「熱辣滾燙」日票房排名一度掉到了第三名，上座率甚至比「飛馳人生2」更低，呈現斷崖式下跌。

其實，「熱辣滾燙」上映以來評價兩極，不少影評稱讚該片勵志的同時，也有不少人認為 ，除去故事頗具激勵性的主題和賈玲為了拍攝而減肥50公斤的體重，「熱辣滾燙」電影本身質量相當普通。

有網友質疑，賈玲過度行銷，嘴上說著關注電影本身，但上熱搜的卻多是關於減肥的話題。

日前，「熱辣滾燙」官宣發布由賈玲演唱的歌曲「一切都來得及」MV，賈玲並發文，「這是我寫的第一首歌，也是一直以來我最想說的：一切都來得及，記得愛自己。」

MV中，胖瘦兩個版本的賈玲隔空對唱，創意十足，瘦身後的賈玲在MV中身穿黃色禮裙，一頭大波浪的造型，亦令不少網友驚艷，而「賈玲大波浪晚禮服」、「兩個賈玲對唱」也接連衝上兩個熱搜。

有專業購票軟體已調低春節檔所有電影的票房預測，「熱辣滾燙」估值跌到40億以下，有不少網友認為，「熱辣滾燙」還有不少下降空間，照此走勢，賈玲不一定能拿到2024年的年度票房冠軍。