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陳美鳳被誤認王心凌 網虧「甜心教主情何以堪」她回應了

記者陳慧貞／即時報導
陳美鳳海報被誤認成王心凌。圖／摘自臉書
陳美鳳海報被誤認成王心凌。圖／摘自臉書

台北流行音樂中心舉辦「來一杯音樂釀的酒-我是女聲」音樂會，首場有李明依、金智娟（娃娃）和北流董事長黃韻玲外，昨（17）日官方公開第二場卡司，邀來「台灣最美歐巴桑」陳美鳳演出，為此陳美鳳特別拍攝宣傳海報，結果海報一出，不少網友將她誤認成「甜心教主」王心凌，對此，陳美鳳今（18）日也針對討論回應了。

為了拍攝宣傳海報，陳美鳳特別頂著短髮造型，穿著粉紅亮片禮服拍照，凍齡精緻五官，頭微傾呈45度角，托腮露出甜美微笑，結果海報曝光後，不少網友看了紛紛留言：「我以為是王心凌」、「乍看還以為是王心凌」，還有人說：「甜心教主情何以堪」等等。

精心打扮的造型被誤認為王心凌，陳美鳳顯然看過網友留言，稍早前則發文回應：「很多人留言說很像王心凌，也有人說王心凌情何以堪？！」，她無奈道：「哎阿～鳳鳳現在好猶豫當天要短髮出現？還是長髮？」，認為或許是因為短髮的造型，才讓網友誤認，也說：「你們來北流和鳳鳳走一個，喝一杯啦，有點微醺也有點故事想和你們分享。」

陳美鳳貼文一出，好人緣的她，釣出不少星友們留言，楊繡惠大讚她短髮造型：「360度零死角，完美！」，蔡秋鳳也說：「俏麗短髮，很美的」，網友也讚：「美就是美，像誰不重要」、「都好看都是美女」、「短髮很好看，又年輕漂亮！」

陳美鳳身材性感火辣。圖／摘自臉書
陳美鳳身材性感火辣。圖／摘自臉書

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