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超大膽 珍妮佛洛佩茲把和班艾佛列克「房事」唱出來

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（右）在新專輯中把和班艾佛列克的床笫之歡細節都唱出來。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲（右）在新專輯中把和班艾佛列克的床笫之歡細節都唱出來。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲近日推出睽違9年多的全新專輯「“This Is Me…Now」，號稱是21年多之前的「This Is Me... Then」專輯之續篇。相較於當時，她現在最大的不同是，終於與班艾佛列克成了夫妻，因而在新專輯裡很努力的要表達這件事，甚至不惜把她和班艾佛列克之間的性愛歡愉寫到歌詞裡面，讓大家聽了都超害羞。

好萊塢明星情侶之中，有多少對可以在分手20年後再續前緣，甚至走上紅毯結為夫婦？班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的曲折戀情，被視為神話，珍妮佛自己則在新專輯裡最後一首歌，取名為「最偉大的愛情故事」，想當然耳，是以她與班為主角，歌詞唱著：「不同的道路，兩個失落的靈魂，從沒想過我們還能找到回去的路，有可能失去最重要的，我怎能這樣活下去？」到這裡都還感覺得出，她和班的這段感情對她有多大的意義，以至於失而復得，能夠給她那麼多的感觸。

想不到接下來的歌詞就超露骨了：「想念你的身體爬到我身上，鑽進我體內，我騎乘的方式，身體對齊，看看我們的時間，當只有我倆在一起，忘了整個世界，唯一的感覺，是像回到家裡一樣。」這一段與其說是「最偉大的愛情故事」，不如說像色情小說。

那麼赤裸裸的歌詞，自然也引起媒體的注意，認為珍妮佛毫不在意會受到討論，也許她正是藉此炒起話題，可是她和班艾佛列克結婚到現在還不滿兩年，八卦小報三不五時唱衰，對於她和班的前妻珍妮佛嘉納之間真正的關係，也多所揣測，懷疑她們還會暗地裡互鬥。近來班宣告要和Netflix合作的新片，傳將洽談珍妮佛嘉納扮演女主角，各方好奇珍妮佛洛佩茲的反應，不過片中與珍妮佛嘉納有對手戲、演她老公的是班的好哥兒們麥特戴蒙，也許會讓珍妮佛洛佩茲不那麼介意。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 好萊塢

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