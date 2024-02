超大膽 珍妮佛洛佩茲把和班艾佛列克「房事」唱出來

珍妮佛洛佩茲(右)在新專輯中把和班艾佛列克的床笫之歡細節都唱出來。(路透資料照片)

珍妮佛洛佩茲 近日推出睽違9年多的全新專輯「“This Is Me…Now」,號稱是21年多之前的「This Is Me... Then」專輯之續篇。相較於當時,她現在最大的不同是,終於與班艾佛列克 成了夫妻,因而在新專輯裡很努力的要表達這件事,甚至不惜把她和班艾佛列克之間的性愛歡愉寫到歌詞裡面,讓大家聽了都超害羞。

好萊塢 明星情侶之中,有多少對可以在分手20年後再續前緣,甚至走上紅毯結為夫婦?班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的曲折戀情,被視為神話,珍妮佛自己則在新專輯裡最後一首歌,取名為「最偉大的愛情故事」,想當然耳,是以她與班為主角,歌詞唱著:「不同的道路,兩個失落的靈魂,從沒想過我們還能找到回去的路,有可能失去最重要的,我怎能這樣活下去?」到這裡都還感覺得出,她和班的這段感情對她有多大的意義,以至於失而復得,能夠給她那麼多的感觸。

想不到接下來的歌詞就超露骨了:「想念你的身體爬到我身上,鑽進我體內,我騎乘的方式,身體對齊,看看我們的時間,當只有我倆在一起,忘了整個世界,唯一的感覺,是像回到家裡一樣。」這一段與其說是「最偉大的愛情故事」,不如說像色情小說。

那麼赤裸裸的歌詞,自然也引起媒體的注意,認為珍妮佛毫不在意會受到討論,也許她正是藉此炒起話題,可是她和班艾佛列克結婚到現在還不滿兩年,八卦小報三不五時唱衰,對於她和班的前妻珍妮佛嘉納之間真正的關係,也多所揣測,懷疑她們還會暗地裡互鬥。近來班宣告要和Netflix合作的新片,傳將洽談珍妮佛嘉納扮演女主角,各方好奇珍妮佛洛佩茲的反應,不過片中與珍妮佛嘉納有對手戲、演她老公的是班的好哥兒們麥特戴蒙,也許會讓珍妮佛洛佩茲不那麼介意。