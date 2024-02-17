劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

沈騰主演勵志賽車電影「飛馳人生2」票房登上春節亞軍。圖／摘自微博

中國賀歲檔票房出爐，喜劇天后賈玲自導自演新片「熱辣滾燙」上映前就話題十足，她為了精準演出片中的拳擊手，先是增重約20公斤，再減重50公斤，票房目前已破27億人民幣(約3.7億美金)，香港 巨星劉德華的喜劇新片「紅毯先生」票房失利，片方宣布臨時撤檔，擇日再上映。

賈玲曾於2021年推出「你好，李煥英」，創下54億人民幣(約7.5億美金)的驚人成績，隨後宣布要開拍新片「熱辣滾燙」，花費整整1年時間進行高強度訓練，從一開始身材豐滿的宅女，到後來練成精壯的運動員，過程相當勵志，好萊塢索尼 影業相當看好賈玲，不僅買下「你好，李煥英」的美版翻拍權，也負責「熱辣滾燙」的全球發行權，要向賈玲推向全球市場。

沈騰主演「獨行月球」、「西虹市首富」以及「滿江紅」都先後締造驚人票房，此次與知名導演韓寒攜手推出勵志賽車片「飛馳人生2」也再度創下佳績，目前已達24億人民幣(約3.3億美金)。由於今年中國春節檔的冠亞軍皆為勵志喜劇，證明是當今最受歡迎的題材。

不過劉德華主演的諷刺喜劇「紅毯先生」，自傳性質濃厚，劉德華也勤跑宣傳、映後活動，但由於排片量少、檔期不佳，再加上行銷成效不如預期，導致票房不亮眼，現今僅有約8300萬人民幣(約1153萬美金)，因此上映僅8天，片商已宣布暫時下片，會重新選擇檔期，再與與大家見面。