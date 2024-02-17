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劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

記者陳建嘉、蘇詠智／即時報導
沈騰主演勵志賽車電影「飛馳人生2」票房登上春節亞軍。圖／摘自微博
沈騰主演勵志賽車電影「飛馳人生2」票房登上春節亞軍。圖／摘自微博

中國賀歲檔票房出爐，喜劇天后賈玲自導自演新片「熱辣滾燙」上映前就話題十足，她為了精準演出片中的拳擊手，先是增重約20公斤，再減重50公斤，票房目前已破27億人民幣(約3.7億美金)，香港巨星劉德華的喜劇新片「紅毯先生」票房失利，片方宣布臨時撤檔，擇日再上映。

賈玲曾於2021年推出「你好，李煥英」，創下54億人民幣(約7.5億美金)的驚人成績，隨後宣布要開拍新片「熱辣滾燙」，花費整整1年時間進行高強度訓練，從一開始身材豐滿的宅女，到後來練成精壯的運動員，過程相當勵志，好萊塢索尼影業相當看好賈玲，不僅買下「你好，李煥英」的美版翻拍權，也負責「熱辣滾燙」的全球發行權，要向賈玲推向全球市場。

沈騰主演「獨行月球」、「西虹市首富」以及「滿江紅」都先後締造驚人票房，此次與知名導演韓寒攜手推出勵志賽車片「飛馳人生2」也再度創下佳績，目前已達24億人民幣(約3.3億美金)。由於今年中國春節檔的冠亞軍皆為勵志喜劇，證明是當今最受歡迎的題材。

不過劉德華主演的諷刺喜劇「紅毯先生」，自傳性質濃厚，劉德華也勤跑宣傳、映後活動，但由於排片量少、檔期不佳，再加上行銷成效不如預期，導致票房不亮眼，現今僅有約8300萬人民幣(約1153萬美金)，因此上映僅8天，片商已宣布暫時下片，會重新選擇檔期，再與與大家見面。

台灣賀歲票房今年相對起來，較為不亮眼，絕色影城更要結束營業，都顯示電影業受到疫情衝擊還未能回復疫情前的榮景。今年上半年，歐美大片包括「沙丘：第二部」、「哥吉拉與金剛：新帝國」、「魔鬼剋星：冰天凍地」、「功夫熊貓4」等陸續登場，備受各方期待能重振市場景氣。由於串流平台盛行，許多觀眾已經改變觀影習慣，這些大作的表現，將會受到高度關注。

劉德華主演「紅毯先生」票房不如預期，上映7天突然宣佈撤檔。圖／摘自微博
劉德華主演「紅毯先生」票房不如預期，上映7天突然宣佈撤檔。圖／摘自微博
賈玲為了演出「熱辣滾燙」的拳擊手，減去50公斤。圖／摘自微博
賈玲為了演出「熱辣滾燙」的拳擊手，減去50公斤。圖／摘自微博

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