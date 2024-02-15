趙又廷樂當顧家男 甜曝大小事「全聽高圓圓」

趙又廷(右)、白敬亭合作「平凡的榮耀」。圖／中天娛樂台提供

趙又廷 在中天「平凡的榮耀」中飾演的「吳恪之」是位固守原則、脾氣暴躁的投資 經理，角色性格和他私下完全不同，為了詮釋人物，趙又廷認為分寸感的拿捏尤為重要。

趙又廷形容：「吳恪之是一個比較衝動、暴躁的人，要演繹出他的感覺，不夠多的話就不到位，但太多可能又很出戲。」不過趙又廷也談到「吳恪之」感性的一面和自己很相似，「我們兩個都是那種吃軟不吃硬、特別重感情、感性，容易心軟的人，特別會護著自己身邊的人」。

趙又廷對於角色外在的塑造也相當仔細，透露：「原本想要增肥，直接被否掉了。後來留個鬍子，把頭髮一根一根染白。」藉此跟另一位主演白敬亭拉大年齡差距。而過去趙又廷在大學時期就讀金融相關科系，也讓他對台詞有更好的理解，「我對數字算敏感，但不算很有天賦，不過在金融、投資方面也是有一些基礎了解」。

趙又廷也感嘆，金融產業壓力實在太大，即使不做演員應該也不會選擇從事相關工作，更分享自己的投資觀念，「我這個人就是非常穩健，風險太高的事情不敢做」。展現謹慎的個性。

在「平」劇中是個「工作狂」，常常因為工作而忽略家庭，然而戲外趙又廷卻相當顧家，「因為我的工作時間比較能夠調節，所以相對來說，我比較能做到所謂的平衡」。他也表示要清楚對於自己真正重要的以及想要的生活節奏。

趙又廷認為：「家肯定是在事業之前的。」他還開玩笑地說：「我是一個非常低調的人，把自己該做的事情做好，然後想辦法不加班，提前回家的那種人。」除了在工作和生活找到平衡之外，談及夫妻相處細節時，趙又廷甜蜜地表示：「基本上家裡大小事都是圓圓管。」