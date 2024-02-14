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杜拜同框「拉丁天后」 Angelababy復出「狀態大勇」…百萬粉絲搶看

娛樂新聞組 /即時報導
Angelababy穿著一襲全白禮服，仙氣依舊。(取材自微博)
Angelababy穿著一襲全白禮服，仙氣依舊。(取材自微博)

因為瘋馬秀事件遭到軟封殺的Angelababy，在消失了3個月後，終於在今年1月解禁，農曆新年期間，Angelababy更高調赴杜拜參加活動，宣告「全面復出」，同場國際級巨星包括「拉丁天后」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）等，星光閃耀。而Baby的現狀也引發網友討論。

當天，Baby穿著一襲全白禮服登場，仙氣依舊，氣場全開，讓不少粉絲大讚「女王殺回來了」。Baby還在微博上傳與髮型師的合影，高舉V字手勢開心留言「給龍年比個耶」，不少粉絲搶著圍觀，大讚「女神終於回來了」、「狀態超好」，短短幾個小時已近百萬點讚，人氣相當高。

其實，早在春節除夕當天，Baby就在微博曬出多張慶祝新年的照片，照片中有龍圖案的揮春、龍造型吉祥物、大紅燈籠、煙花等，Baby表示，「春節好喲。我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」

短短時間吸引逾100萬人按讚，逾17萬留言，還有粉絲更為她微博破100萬人做出捷報，揚言「鼻粉一直在，鼻粉一直愛。」 有網友感慨，「Baby解禁後，依然是內娛天花板」。

不過，Baby錄製的拜年視頻卻意外翻車，有網友表示因為「美肌模式開太大」，導致「整張臉變形詭異」，還有人吐槽，「五官在臉上都放不下了，真奇怪的比例，大過年的嚇死我了。」

微博 解禁 Angelababy

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