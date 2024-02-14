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漫威新版「驚奇四超人」海報出爐 最帥老爸主演

記者陳建嘉／即時報導
「驚奇四超人」終於正式出爐選角、首張海報。(取材自X)
「驚奇四超人」終於正式出爐選角、首張海報。(取材自X)

漫威電影宇宙推出全新「驚奇四超人」（Fantastic Four）籌備多時，終於確定選角，並定檔於明年7月上映，團隊領導人「驚奇先生」更找來近年當紅男星，主演兩大熱門影集「曼達洛人」、「最後生還者」的男主角佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），佩德羅也曾在電影「金牌特務：機密對決」、「神力女超人1984」扮演反派。

而就在情人節當天，漫威影業透過手繪風情人節卡片，獻出「驚奇四超人」最新海報，可見到這次電影將有滿滿的喜劇風格，除了佩德羅帕斯卡飾演「驚奇先生」、「不可能的任務」系列的「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）飾演「隱形女」、影集「怪奇物語」喬瑟夫奎恩（Joseph Quinn）飾演「霹靂火」、「大熊餐廳」艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）則飾演「石頭人」，並由影集「汪達幻視」導演麥特夏克曼（Matt Shakman）執導

佩德羅近年因為演出「曼達洛人」、「最後生還者」被稱為「最帥老爸」，而他曾在受訪時表明相當開心，「我認為這個應該與我的角色們有些關聯，曼達洛人對於古古來說就像爸爸一樣，喬爾對於艾莉來說也像爸爸一樣」。「驚奇四超人」將於明年7月25日上映，原檔期的「雷霆特攻隊」則提早至明年5月2日上映。

漫威

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