許瑋倫成好萊塢新勢力 媽竟認為她學表演「是個笑話」

許瑋倫從小就很有表演欲。圖／VOGUE雜誌提供

華裔 美國籍女演員許瑋倫（Stephanie Hsu）拍攝「VOGUE TAIWAN」時尚雜誌封面，她以「媽的多重宇宙 」贏得奧斯卡最佳女配角提名，更被美國獨立精神獎和美聯社評選「年度突破性表演」，成為當下最備受期待的好萊塢華裔勢力。

許瑋倫受訪時分享：「我從小就算是表演欲滿強的小孩，我喜歡參加學校的任何活動和表演。只是在我小時候，美國電視上從來沒有任何亞裔演員 ，所以我從來不覺得有可能出現在電視上。」身為移民二代，媽媽更希望她未來成為醫生或律師。她大學去了紐約大學提斯克藝術學院（NYU Tisch）戲劇系，「我媽一直認為這是個笑話，她總是跟別人說我念的是別的科系」。

大學開啟了許瑋倫對戲劇的熱情，她下課後就與另外兩位亞洲朋友參與喜劇表演，後來加入實驗劇場。2017年，她在百老匯的音樂劇「Be More Chill」拿到重要角色，這部劇的成功讓她被「漫才梅索太太」劇組看見，在第三季獲得演出機會，還與其他演員獲得2020年美國演員工會獎喜劇類劇集最佳集體演出。而後，她客串參與「奧卡菲娜成長記」，認識了「媽的多重宇宙」的導演。

而對於近年亞裔演員在好萊塢的現況，許瑋倫也有自己的看法，「情況確實在改善，但並不代表我夢寐以求的狀態已經實現。回想一下，2023年是第一次有亞洲女演員獲得最佳女主角獎，這是95年歷史上的第一次！能坐在最前排看到這一切發生，我感到非常幸運」。這位影后便是飾演她母親的楊紫瓊。