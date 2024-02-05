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24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

香港中通社2月5日電
中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)
中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)

冰島籍的中國冰島混血唱作人和多樂器演奏家林冰（Laufey）4日憑藉《Bewitched》榮獲第66屆葛萊美獎「最佳傳統流行聲樂專輯」，並在該頒獎典禮上表演了專輯中的《From The Start》。

中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)
中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)

這是林冰的第一座葛萊美獎杯，獲獎之後的她也難掩內心的激動：「我的天啊，我拿葛萊美獎了！」

影片來源：YouTube Recording Academy / GRAMMYs

林冰至今發布了兩張專輯，分別為《Everything I Know About Love》（我對愛情的所有理解），《Bewitched》（蠱惑）。她將自己的音樂風格描述為現代爵士，其作品涵蓋了爵士流行和臥室流行等風格。

1999年4月，林冰出生於冰島雷克雅維克，是中國和冰島的混血兒。林冰的父親是冰島人，母親林蔚是中國人，來自廣州，外公林耀基曾是中央音樂學院著名小提琴教授。

中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)
中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(歐新社)

有著一半中國血統的林冰，與中國也有著解不開的緣分。例如，林冰說童年時代媽媽教她彈奏樂器的時候，就是用普通話教學。她曾在採訪中說：「北京對我來說有著非常特殊的意義，小時候的每個夏天我都在這裡度過。」

中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(路透)
中國冰島混血女歌手林冰獲得葛萊美獎。(路透)

葛萊美獎（Grammy Awards）是由國家科學院錄音藝術與科學學院於1958年創辦的音樂類獎項。葛萊美獎與電影類的奧斯卡金像獎、電視類的艾美獎、戲劇類的東尼獎共稱為美國年度四大娛樂獎項。

葛萊美 冰島 艾美獎

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