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辛芷蕾「繁花」中吃顆毛豆都挨剪 網為她叫屈：有什麼錯…

娛樂新聞組／即時報導
辛芷蕾演出「李李」的神祕韻味。(取材自微博)
辛芷蕾演出「李李」的神祕韻味。(取材自微博)

在「繁花」中演出神祕老闆娘「李李」暴紅的大陸女星辛芷蕾，近日受訪時爆料，劇中她和「寶總」胡歌多次在涮羊肉餐廳密會，面對美味佳餚，辛芷蕾自然動筷子吃了一口羊肉，卻被導演王家衛制止，「妳只能拿筷子蘸醬，不許夾菜」，不服氣的辛芷蕾硬是吃了一顆毛豆，沒想到還是被剪掉了。

「繁花」後勁強大，就算全劇播畢，相關話題仍不斷延燒。近日，劇中三美「玲子」馬伊琍、「汪小姐」唐嫣、「李李」辛芷蕾合體登上雜誌，辛芷蕾談到與寶總吃羊肉火鍋的幕後，表示她按照自己演戲習慣吃了一口羊肉，結果王家衛馬上喊停，「為什麼你要吃？太不優雅了。」

還說，「妳是來談生意，不是來吃飯的」，還要她以後吃飯只准拿筷子蘸醬，不許夾菜。

辛芷蕾心有不甘表示，「可涮羊肉挺香的，一筷子就行，就不讓我吃，只讓我吃豆腐，只讓我蘸一點兒麻醬，嘴都不能張開，一顆毛豆他都不讓我吃…後來我還是吃了毛豆，是我硬要吃的，結果他給我剪掉了。」

「辛芷蕾就想吃一顆毛豆她有什麼錯」還因此登上熱搜，引起網友熱議。

有網友笑稱，「我家蕾蕾三十幾歲想吃口毛豆她有什麼錯」、「哈哈哈哈哈一顆毛豆的鬧劇」、「表面是李李，內心的辛芷蕾藏不住了」。

據悉，辛芷蕾為了演「至真園」風情萬種的老闆娘「李李」，特別去學習拉丁、探戈等各種舞蹈，腳都快磨爛了，終於得到王家衛的肯定。

繁花 馬伊琍 胡歌

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