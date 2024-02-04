寶總來拜年… 胡歌為妻子家鄉錄新春視頻 被封「中國好女婿」

胡歌以「福建省蒲城縣姑爺」身分錄了拜年視頻。(取材自微博)

近日才以電視劇「繁花 」又火了一把的大陸男神胡歌 ，繼日前被拍到貼心陪妻子黃曦寧逛大賣場，近日又以「福建省蒲城縣姑爺」身分，為黃曦寧的故鄉錄了一段拜年視頻，這段視頻在蒲城縣中心廣場的大屏幕上播放，引起網友圍觀，也讓當地人民相當驕傲。

胡歌去年突然官宣結婚生女，震驚演藝圈。隨後他妻子的身分被起底，正是和他朝夕相處的經紀人黃曦寧。讓不少粉絲羨慕「近水樓台先得月」。

近日，有媒體曝光胡歌為黃曦寧家鄉福建省蒲城縣錄製的新春拜年視頻，畫面中，胡歌身著花色毛衣，依舊留著「寶總」的帥氣髮型，精神奕奕。他面帶笑容對著鏡頭拱手，並稱「祝大家在新的一年好運連連，萬事順意」，相當喜氣。

據了解，影片中出鏡的大多是福建知名人物，而胡歌是以「福建蒲城女婿」的身分露臉。有不少網友表示，「胡歌很疼愛妻子啊」、「胡歌真是中國好女婿」，還有人恭喜黃曦寧「挖到寶了」。