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與天才少女蘆田愛菜飆戲 西島秀俊：光看企畫書就哭了

記者李姿瑩／台北即時報導
西島秀俊和蘆田愛菜同款飆戲。圖／friDay影音提供
西島秀俊和蘆田愛菜同款飆戲。圖／friDay影音提供

日本演技派男星西島秀俊和蘆田愛菜共同合作的冬季強檔日劇「再會指揮家」，播出後收到觀眾熱烈討論。西島秀俊在劇中飾演除了指揮以外什麼都不會的夏目俊平，他透露當初「光是看到企畫書就已經流淚」，希望這部作品能讓大家看完後有著「再出發」的動力。

「再會指揮家」劇本由曾譜寫「凪的新生活」、「妻子變成小學生」等人氣日劇的大島里美創作，故事描述世界著名的指揮家夏目俊平（西島秀俊 飾），在五年前的一次事件中失去了音樂和家庭。而他的女兒與父親相反，討厭音樂並在五年前與父親斷絕往來。俊平暌違十年回到日本工作並和女兒一起生活，父女要如何拉近彼此的距離，以及面對地方交響樂團即將被裁撤的難關，成為劇情最引人入勝的地方。

因為劇名跟音樂有關，故事除了圍繞在交響樂團與家庭之間，首集片尾出現的驚人發展讓許多網友看傻眼，紛紛表示「不敢相信」，更加期待今後的發展。

西島秀俊首度挑戰飾演指揮家，他透露難度相當高，因為有好幾位老師為他特訓，同時也透過影音學習相關知識，但每位老師都有自己的特色，所以大家都不太一樣，雖然基本理論相同，但最終還是必須找到屬於自己的方式。此外，西島秀俊表示當初看到企劃書就不禁流下眼淚，稱讚大島小姐所撰寫的劇本相當細膩，真的是每看必哭的等級。

「再會指揮家」故事中有許多在人生路上遇到挫折的角色，透過音樂獲得重生的力量，也因此讓西島秀俊決定參與演出，他更表示希望大家每週看完後，都能夠獲得「這週也要加油，能有著全新開始」的力量，期待「再會指揮家」可以成為大眾的動力。

西島秀俊和蘆田愛菜開心合照。圖／摘自推特
西島秀俊和蘆田愛菜開心合照。圖／摘自推特
西島秀俊挑戰演出指揮家。圖／friDay影音提供
西島秀俊挑戰演出指揮家。圖／friDay影音提供

日劇 交響樂 日本

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