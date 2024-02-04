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本人和角色差超多？她們據稱都是「假面甜心」

記者蘇詠智／即時報導
梅格萊恩性格嚴肅，沒有像銀幕形象那麼輕鬆、搞笑。（路透資料照片）
梅格萊恩性格嚴肅，沒有像銀幕形象那麼輕鬆、搞笑。（路透資料照片）

明星銀幕上的形象與本人的性格可能有天壤之別，好萊塢不乏被視為「假面甜心」的女星，各有各的讓人難以恭維之處：茱莉亞羅勃茲私下充滿天后氣焰並不好伺候，葛妮絲派楚則是嬌生慣養大小姐，安海瑟薇也曾經事業太順遂得了「大頭病」，就算現在已成熟不少，還是有酸民覺得她一舉一動都超假。

近日一支安海瑟薇前年在羅馬出席精品活動時的短片，在社群網站上廣為流傳，她對眾多等著跟她合照或要簽名的粉絲喊話，要大家先冷靜、別騷動，接著表示無法跟他們一一合照，但她會站著揮手向大家致意，讓他們至少能拍到她本人的清晰影像，她也不會簽名，因為在場人數太多了。談話中她不時夾雜義大利語拉近彼此距離，又用義大利語說了「我很抱歉」，試圖安撫粉絲們的心情。

網友對此意見兩極，有人認為安海瑟薇這一次表現算是有禮貌，因為她大可不必理會他們就轉身離開，但有人覺得她態度就是高高在上，而且講一堆話的時間已經可以去拍合照跟簽名，實在又沒禮貌又假裝客氣。過去她曾在剛拿奧斯卡的那一年，傳出一堆耍大牌舉動，外界批她「大頭病」太嚴重，原以為生了兩個兒子後的生活體驗令她銳氣磨去不少，想不到「假面甜心」的標籤還是很難撕下來。

相較於安海瑟薇只是曾被選為「好萊塢最討厭的女星」，葛妮絲幾乎整個演藝生涯都在這種榜單上難以脫身，她出身演藝世家，史蒂芬史匹柏是她的教父，入行後一帆風順，26歲就當上奧斯卡影后，早就讓很多人眼紅，偏偏她又常是滿不在乎的態度，倘若不是後來在廣受歡迎的漫威英雄片扮演要角，形象恐怕很難洗白。其實私下葛妮絲不是不知道自己在外界眼中不討喜，也曾經十分傷心，不知道究竟做錯什麼，外人眼中她沒有很在乎，也許是強自鎮定在武裝自己。

茱莉亞羅勃茲曾是2500萬美元片酬的天后，在影城喊水會結凍，沒有人員敢當面違逆她，大家只敢背後低調批評，她就愈來愈自我，沒怎麼在管其他人的感受，甚至連在採訪時也會擺出「老娘說了算」的架式，跟電影裡親切、好接近的樣子相差十萬八千里。

另一位曾跟茱莉亞齊名的梅格萊恩，則是本身性格就比較嚴肅，不像電影裡那麼輕鬆、搞笑，觀眾期待她本人也能常露出招牌甜美笑容，殊不知卻看到她冷若冰霜的眼光，印象不免大打折扣。

茱莉亞羅勃茲銀幕上親切，本人卻被認為「不好伺候」。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲銀幕上親切，本人卻被認為「不好伺候」。（路透資料照片）
葛妮絲派楚常被看成嬌生慣養大小姐，並不很討喜。（路透資料照片）
葛妮絲派楚常被看成嬌生慣養大小姐，並不很討喜。（路透資料照片）
安海瑟薇很難撕掉「假面甜心」的標籤。（路透資料照片）
安海瑟薇很難撕掉「假面甜心」的標籤。（路透資料照片）

義大利 奧斯卡 好萊塢

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