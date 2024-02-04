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現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

記者林怡秀／即時報導
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

台語歌手李素專日前上JET「新聞挖挖哇」分享她曲折離奇的婚姻故事，她24歲時嫁給大她1歲的老公，懷第一胎時就發現老公行蹤鬼祟，但因沒有證據只能作罷，後來懷第三胎時，老公不僅在外欠債，還踹她孕肚，她氣到回娘家住了20幾天，卻在半夜接到老公車禍死訊，且小三也在車上，不但沒穿內褲，還卡在老公胯下，只能說是報應。

李素專說，第一次發現老公有外遇跡象時，她因為沒有證據選擇忍耐，甚至還看A片企圖要挽回老公的心，後來老公介紹一名女性友人和她認識，說該名女性友人可以幫他們介紹客戶，她不疑有他，把對方當作朋友，但認識一段時間後，對方常打探她和老公的私事，「她會問我和老公多久一次？因為是好朋友，我會跟她說，但會保留一點。」

後來她懷上第三胎，因為發現老公講電話的機率太過頻繁，於是她去調了通聯記錄，發現老公通話的對象正是這名女性友人，且老公沉迷簽賭，在外欠債400多萬，她找上該名女性友人求對方放手，「結果她跟我說，可以放手，是我老公自己要來勾引她的。」她決定幫老公還債想要挽回婚姻，但老公卻還對她動手，她賭氣喊離婚，並搬回娘家住，「其實我說要離婚是喊假的，但後來知道小三直接住進去，最讓我痛心的是，我婆婆還說小三比我漂亮。」

不料她某天半夜突然接到電話，原來是老公出了車禍，當場死亡，小三也在車上，「她在駕駛座這邊，下面沒有穿內褲。」主持人鄭弘儀好奇問「是大腿之間嗎」，她沒有否認，後來小三住了2、3個月的加護病房，親姊氣不過，還帶她的3個小孩去痛罵小三，她也感嘆當時的自己真是傻，早知如此，還不如離婚放老公自由。

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