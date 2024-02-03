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印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治

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印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治

中央社新德里3日專電
印度女星潘迪（Poonam Pandey）。（截取自潘迪Instagram）
印度女星潘迪（Poonam Pandey）。（截取自潘迪Instagram）

印度一名女星昨天傳出因子宮頸癌而於32歲之齡驟逝，讓許多影迷感到驚愕，並引起坊間大量討論。今天她「死而復生」，原來這是為了提高子宮頸癌防治意識的宣導活動。

印度女星潘迪（Poonam Pandey）官方Instagram帳號昨天發布她因罹患子宮頸癌而病逝的消息，印度各大電視台、平面與網路媒體廣為報導。

潘迪的經紀人查拉（Parul Chawla）昨天接受印度媒體訪問時「證實」，潘迪早前被檢查出是子宮頸癌末期，治療已經無效。

印度媒體除了報導潘迪的「死訊」之外，也大篇幅討論子宮頸癌的徵兆與防治方法。

正當許多影迷仍沉浸於驚愕與哀傷之際，潘迪今天在官方Instagram帳號發布影片說：「我還活著，沒有因子宮頸癌而死。但很不幸，成千上萬的婦女卻真的是因子宮頸癌而死。」

潘迪在影片強調，子宮頸癌並非不治之症，只要接種HPV（人類乳突病毒）疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療。

她的作法引發坊間不同反應。有人形容這是「廉價炒作」，但也有人認為這次假死事件確實讓民眾關注到這個疾病。

潘迪2010年以模特兒出道，2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。當年印度板球隊順利奪冠，但她因輿論壓力而沒有兌現諾言。

根據HPV資訊中心（HPV Information Centre）資料，子宮頸癌是印度婦女發生率第2高的癌症，每年約有12萬3900名婦女罹患子宮頸癌，7萬7300多名婦女因此死亡。

HPV資訊中心是由西班牙加泰隆尼亞腫瘤研究所（ICO）與世界衛生組織（WHO）轄下研究機構、國際癌症研究中心（IARC）贊助擴展的宣導機構。

印度 癌症 加泰隆尼亞

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