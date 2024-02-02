台辣妻主播還想生 老公竟用這理由拒絕她

何橞瑢有意再生個小寶寶。圖／中天提供

中天主播何橞瑢１日過生日，同事周寬展、蔡秉宏特別送上蛋糕驚喜為她慶生，讓何橞瑢超感動：「我們從社會線記者轉型成《忤惡小組》後，雖然過程中有很多人來來去去，但我們感情依然很好，也時常膩在一起。」

新的一年，何橞瑢希望團隊節目更加國際化：「網路沒有國界，知名的YouTuber 可能整個大華人 地區都在看，所以新的一年希望可以打破地域限制，還有想辦法在流量上佔有一席之地，譬如流量到底要怎麼變現？這是一個很現實的考量，沒有金錢在後面支撐就難以堅持下去，所以在抱持各種夢想前，是要先能生存。」

何橞瑢育有一女，因為產後身材依舊火辣，被封為辣妻主播。被問到是否想要添個龍寶寶，她坦言有心動：「我真的有在想，可是又考量到龍寶寶會很競爭，不然生1個小龍好像也不錯，但我老公有點小抗拒，他說政黨沒有輪替，他是沒有打算再生。」

但8歲的女兒卻早已做好當小姊姊的準備：「她很想要有個妹妹，而且她已經準備好了，她說『我可以幫忙換尿布、餵奶』，所以現在就只剩我老公還沒準備好，只能讓我女兒去多撒嬌幾次，看有沒有機會打動他！」

何橞瑢還透露自己對於寶寶性別派對相當憧憬：「當初我們沒辦是因為我跟老公一起先知道性別，所以就沒特別做這件事，所以還有機會的話，我會先瞞著他們，讓他們一起猜。」

自大學畢業何橞瑢就進到中天電視，至今邁入第10年，每天都過得忙碌又充實：「除了主持《論文門開箱》、新聞播報之外，我現在也正在寫論文，今年準備要從碩士班畢業，當初從沒想過主持論文門開箱，竟然會栽下去自己也寫一本，希望能對職涯更有助益。」

她也慶幸老公是神隊友，替她分擔很多家務：「媒體這一行很高壓、工作時間又長，任何人要進入家庭的話都會有所考量，因為以我們的工作特性，要維繫婚姻不容易，不過我老公真的是很好的隊友，他很願意讓我去追夢，顧小孩的比例絕大部分都是在他身上。」