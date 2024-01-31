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唐嫣婚前6度遭羅晉提分手 靠「5個字」神復合…

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣近日憑著電視劇「繁花」又火了一把。(取材自微博)
唐嫣近日憑著電視劇「繁花」又火了一把。(取材自微博)

由王家衞執導的電視劇「繁花」，可說是開春爆款劇，劇中飾演「汪小姐」的唐嫣，人氣再度攀升。近日，有網友翻出她和羅晉婚前受訪的片段，唐嫣提到，他們談戀愛時，羅晉提了6次分手，她曾氣到將羅晉趕出門，之後羅晉用了「5個字」，讓哭笑不得的她，主動把家門打開。

現年40歲的唐嫣與羅晉因合演古裝劇「錦繡未央」擦出愛火，兩人於2018年結婚，婚後誕下一女，家庭美滿幸福。

唐嫣憑「繁花」火了一把後，不少昔日受訪視頻重新於網上瘋傳，唐嫣當時自爆，「在我們談戀愛時，羅晉提了六次分手」，被問到最後是誰挽回感情，唐嫣則笑稱，「他說分手，我就將他趕出去，不給他開門，他就知道自己錯了，然後說了五個字，我真是哭笑不得，只能給他開門了。」

主持人好奇追問：「哪5個字這麼神？」唐嫣笑說，「他單膝跪地，然後大喊『領導，開門啦！』」。

網友看了紛紛笑說，羅晉果然了解唐嫣，能夠以幽默化解衝突，而且唐嫣在羅晉心目中就是「領導」，家庭地位高下立見。

據了解，唐嫣2020年生下女兒後，將重心放在家庭，讓不少粉絲對她「恨鐵不成鋼」。近3年來，唐嫣為了拍攝「繁花」，隱身螢光幕前，也受到不少質疑，直到「繁花」播出，觀眾看到唐嫣演繹「汪小姐」的用心，才明白一切。

唐嫣靠著「汪小姐」一角成功擺脫「傻白甜」，連導演王家衛都說，「唐嫣就是汪小姐，天選的汪小姐，我的眼淚可都被汪小姐給騙走了」。

羅晉被爆在婚前曾提了6次分手。(取材自微博)
羅晉被爆在婚前曾提了6次分手。(取材自微博)

繁花

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