超級英雄片為挽頹勢換新卡司 「格雷女」加入新鮮出擊

萊恩雷諾斯（左）與休傑克曼將在漫威新英雄片中合作。（路透資料照片）

曾經稱霸全球票房超過10年的超級英雄電影，雖然近年來聲勢滑落，卻沒在市場上消失。DC電影宇宙即將全面重啟、絕大多數英雄都會由新的演員接手；索尼 找來「格雷女」達珂塔強生主演「蜘蛛夫人」，繼續開發「蜘蛛人 」相關的新題材；漫威 則預計在最適當時機，把「X戰警」等觀眾期待的英雄介紹出場。

DC英雄大換血正在進行中，最新公布「超人」克拉克的堂姊妹—「女超人」（或譯超少女）卡拉的演員人選，是以HBO「冰與火之歌：權力遊戲」姐妹劇「龍族前傳」脫穎而出的蜜莉艾考克，她在劇中扮演雷妮拉公主的少年時期，DC英雄影視宇宙的掌門人詹姆斯岡恩大讚她非常有才華，很興奮她即將成為DC大家庭的一員。

有趣的是，漫畫中設定卡拉雖然是超人在外星球的堂姊，卻因為來到地球過程中波折較多，在地球上的外表看來年輕不少，更像堂妹，過去幾任的女超人演員都比她們版本的超人要小好幾歲，蜜莉也是如此，試鏡過程中她也和不同的超人人選都對戲，才能看出跟誰最有火花。

索尼只擁有「蜘蛛人」相關角色與內容的版權，不過「猛毒」系列出奇叫座，他們就延續這個路線，今年一口氣有「蜘蛛夫人」、「獵人克萊文」、「猛毒3」接棒上映。達珂塔強生算是超級英雄片的新鮮面孔，使「蜘蛛夫人」票房備受各方矚目。