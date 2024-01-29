差點就是007 亨利卡維爾「機密特務：阿蓋爾」圓夢

亨利卡維爾（右）扮演帥氣又幹練的超級探員。圖／UIP提供

今年最受矚目的外片，莫過於「金牌特務」系列導演馬修范恩的最新諜報動作大片「機密特務：阿蓋爾」，由亨利卡維爾、布萊絲達拉斯霍華、山姆洛克威爾、山繆傑克森、布萊恩克蘭斯頓、凱瑟琳奧哈拉等重量級卡司攜手主演，將間諜 片又玩出新的趣味，充滿奇想又輕鬆幽默。

曾經爭取成為「007首部曲：皇家 夜總會」男主角，和丹尼爾克雷格鬥到最後關頭才飲恨的亨利卡維爾，扮演帥氣幹練的阿蓋爾，不但身手不凡，還英挺有型，馬修范恩盛讚：「他可以演出我要一個間諜特務做出的所有事情，而且他頂著平頭看起來真的很帥。那是1980年代的經典復古造型，我從以前到現在就一直著迷那個年代的各種風格，包括杜夫朗格在『洛基4：天下無敵』經典的平頭髮型，那也是我們決定讓阿蓋爾留平頭的原因。亨利把這個角色演得真的很棒，我需要一個演員能夠散發詹姆斯龐德 那種角色的精髓，但是卻又能夠顛覆那種角色。」

亨利卡維爾一直是外界認為「最適合演詹姆斯龐德的男星」，只是新龐德片方向都未確立，要推出恐怕還有好長一段時間，他不一定符合「年輕、可以待個10多年」的條件，之前在「不可能的任務」系列他的角色也不符合大家對於間諜英雄的期待，略微美中不足，這次總算可以當上超級探員，卻又有特殊的造型，不知道觀眾會不會接受。