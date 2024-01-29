我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

海灘、迪士尼名不虛傳 最多美國人造訪這一州

差點就是007 亨利卡維爾「機密特務：阿蓋爾」圓夢

記者蘇詠智／即時報導
亨利卡維爾（右）扮演帥氣又幹練的超級探員。圖／UIP提供
亨利卡維爾（右）扮演帥氣又幹練的超級探員。圖／UIP提供

今年最受矚目的外片，莫過於「金牌特務」系列導演馬修范恩的最新諜報動作大片「機密特務：阿蓋爾」，由亨利卡維爾、布萊絲達拉斯霍華、山姆洛克威爾、山繆傑克森、布萊恩克蘭斯頓、凱瑟琳奧哈拉等重量級卡司攜手主演，將間諜片又玩出新的趣味，充滿奇想又輕鬆幽默。

曾經爭取成為「007首部曲：皇家夜總會」男主角，和丹尼爾克雷格鬥到最後關頭才飲恨的亨利卡維爾，扮演帥氣幹練的阿蓋爾，不但身手不凡，還英挺有型，馬修范恩盛讚：「他可以演出我要一個間諜特務做出的所有事情，而且他頂著平頭看起來真的很帥。那是1980年代的經典復古造型，我從以前到現在就一直著迷那個年代的各種風格，包括杜夫朗格在『洛基4：天下無敵』經典的平頭髮型，那也是我們決定讓阿蓋爾留平頭的原因。亨利把這個角色演得真的很棒，我需要一個演員能夠散發詹姆斯龐德那種角色的精髓，但是卻又能夠顛覆那種角色。」

亨利卡維爾一直是外界認為「最適合演詹姆斯龐德的男星」，只是新龐德片方向都未確立，要推出恐怕還有好長一段時間，他不一定符合「年輕、可以待個10多年」的條件，之前在「不可能的任務」系列他的角色也不符合大家對於間諜英雄的期待，略微美中不足，這次總算可以當上超級探員，卻又有特殊的造型，不知道觀眾會不會接受。

「機密特務：阿蓋爾」描述以寫間諜系列小說受到歡迎的女作家布萊絲達拉斯霍華，突然自己變成歹徒追殺的目標，而亨利扮演她筆下的超級特務阿蓋爾，她的真實人生和筆下世界之間界線卻突然變得模糊，真相出人意料，情節不斷翻轉，娛樂性十足。

杜娃黎波演出致命美人，頗為搶眼。圖／UIP提供
杜娃黎波演出致命美人，頗為搶眼。圖／UIP提供
布萊絲達拉斯霍華飾演捲入大陰謀的間諜小說作者。圖／UIP提供
布萊絲達拉斯霍華飾演捲入大陰謀的間諜小說作者。圖／UIP提供

間諜 龐德 皇家

上一則

20歲正妹女兒出道 甄子丹被嫌老土曝合體動向

延伸閱讀

矽谷殺妻案／陳立人2月5日再提 代理律師稱還沒見到本人

矽谷殺妻案／陳立人2月5日再提 代理律師稱還沒見到本人
亨利卡維爾化身最猛特務 超萌貓咪現身「阿蓋爾」首映

亨利卡維爾化身最猛特務 超萌貓咪現身「阿蓋爾」首映
中國安部：慎防境外間諜機關「美人計」 獵豔恐淪獵物

中國安部：慎防境外間諜機關「美人計」 獵豔恐淪獵物
喬州農業廳：將致力阻止中國購買農地

喬州農業廳：將致力阻止中國購買農地

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00

超人氣

更多 >
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉