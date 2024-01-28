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小甜甜受夠了 不滿分手夫藉著她往上爬 希望他消失

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮（左）與山姆曾經有甜蜜的時光，現在她看到他的臉卻難以忍受。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與山姆曾經有甜蜜的時光，現在她看到他的臉卻難以忍受。（路透資料照片）

男女之間愛得濃情蜜意時，旁人再說什麼都拆不開，但當愛情消逝，昔日百看不厭的笑臉，現在再看只剩下一肚子氣，甚至巴不得對方消失。從走紅以來就少不了爭議，又總是話題焦點的「小甜甜」布蘭妮，已經把自己的社群網站內容刪光光好一陣子，被八卦刊物揭露，這麼做完全是因為不想再上社群網站，免得看到要離婚的老公山姆阿沙里又和一堆好萊塢名人合照，彷彿要跟她示威，宣告沒有她依然活得很好。

前不久，山姆發布了與布萊德彼特的合照，還打趣稱跟這位不老男神請教了很多保養皮膚的秘方。「Heat」雜誌稱布蘭妮大感不滿的原因，是覺得山姆在遇見她之前，根本零知名度，但和她交往、結婚又離婚，名字居然也上得去媒體版面，還跟大牌們看似稱兄道弟，像是他們之中的一員，簡直就是利用跟她的關係在好萊塢往上爬，自己變成了他的踏腳石。「Heat」指布蘭妮現在看到山姆的笑臉，就感到他很會巴結逢迎、愈想愈噁心，恨不得他徹底消失，把社群網站刪光，也可以暫時不用再見到他虛假的微笑。

而對山姆來說，布蘭妮既然要和他分道揚鑣，他就想辦法讓自己活得好，一方面看看有沒可能爭取到比婚前協議上所規定更高的費用，才沒空理會布蘭妮的這些複雜心思。布蘭妮以往跟男人離婚，他們大都有段時間情緒陷在谷底、生活也混亂，但山姆看起來很快就站穩腳步，看不出有為了婚變而傷神的味道。

山姆（右）發布和布萊德彼特的開心合照，據傳讓談離婚中的妻子很看不下去。圖／摘自I...
山姆（右）發布和布萊德彼特的開心合照，據傳讓談離婚中的妻子很看不下去。圖／摘自IG
山姆還喜歡發布展現肌肉的健美照片。圖／摘自IG
山姆還喜歡發布展現肌肉的健美照片。圖／摘自IG

社群網站 好萊塢 布萊德彼特

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