小甜甜受夠了 不滿分手夫藉著她往上爬 希望他消失

布蘭妮（左）與山姆曾經有甜蜜的時光，現在她看到他的臉卻難以忍受。（路透資料照片）

男女之間愛得濃情蜜意時，旁人再說什麼都拆不開，但當愛情消逝，昔日百看不厭的笑臉，現在再看只剩下一肚子氣，甚至巴不得對方消失。從走紅以來就少不了爭議，又總是話題焦點的「小甜甜」布蘭妮，已經把自己的社群網站 內容刪光光好一陣子，被八卦刊物揭露，這麼做完全是因為不想再上社群網站，免得看到要離婚的老公山姆阿沙里又和一堆好萊塢 名人合照，彷彿要跟她示威，宣告沒有她依然活得很好。

前不久，山姆發布了與布萊德彼特 的合照，還打趣稱跟這位不老男神請教了很多保養皮膚的秘方。「Heat」雜誌稱布蘭妮大感不滿的原因，是覺得山姆在遇見她之前，根本零知名度，但和她交往、結婚又離婚，名字居然也上得去媒體版面，還跟大牌們看似稱兄道弟，像是他們之中的一員，簡直就是利用跟她的關係在好萊塢往上爬，自己變成了他的踏腳石。「Heat」指布蘭妮現在看到山姆的笑臉，就感到他很會巴結逢迎、愈想愈噁心，恨不得他徹底消失，把社群網站刪光，也可以暫時不用再見到他虛假的微笑。