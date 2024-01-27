Super Junior高雄開唱 吵成一團驚要「跳愛河」

Super Junior演出讓粉絲尖叫。圖／讀者提供

Super Junior和台灣的淵源太深，完全沒把台灣粉絲當外人，有一半成員認為這是他們是第一次到高雄，當場和持反對意見的在台上吵了起來；成員銀赫嘴甜說看到代表愛情的愛河就想到粉絲，利特吐槽他怎麼不跳進去。9人用中文夾雜韓文和台下互動毫無障礙，自在到東海直接公開隔日要去鼎泰豐的行程，顯然台灣E.L.F.都是自己人。

SJ相隔13年，今（27）日起一連2天在高雄舉辦粉絲見面會，其實2011年他們到過高雄參加拼盤演唱會，始源記得最清楚：「高雄是很好記得的地方，因為2011年我來這裡拍『華麗的挑戰』，2013年我和彭于晏電影『破風』。」所以當銀赫說「這是我們全體第一次來高雄」，第一個跳出來質疑的就是始源，利特和銀赫持相同意見，結果台下粉絲翻出照片，SJ拿過粉絲手機仔細端詳，這才「啊啊啊」喚醒曾來過港都的回憶，一群人還用粉絲手機自拍，留下珍貴影像以示感謝。