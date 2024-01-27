我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺妻案兇嫌2月5日再提審 代理律師稱還沒見到本人

全美首宗氮氣處決 死囚缺氧抽搐亡

Super Junior高雄開唱 吵成一團驚要「跳愛河」

記者梅衍儂／即時報導
Super Junior演出讓粉絲尖叫。圖／讀者提供
Super Junior演出讓粉絲尖叫。圖／讀者提供

Super Junior和台灣的淵源太深，完全沒把台灣粉絲當外人，有一半成員認為這是他們是第一次到高雄，當場和持反對意見的在台上吵了起來；成員銀赫嘴甜說看到代表愛情的愛河就想到粉絲，利特吐槽他怎麼不跳進去。9人用中文夾雜韓文和台下互動毫無障礙，自在到東海直接公開隔日要去鼎泰豐的行程，顯然台灣E.L.F.都是自己人。

SJ相隔13年，今（27）日起一連2天在高雄舉辦粉絲見面會，其實2011年他們到過高雄參加拼盤演唱會，始源記得最清楚：「高雄是很好記得的地方，因為2011年我來這裡拍『華麗的挑戰』，2013年我和彭于晏電影『破風』。」所以當銀赫說「這是我們全體第一次來高雄」，第一個跳出來質疑的就是始源，利特和銀赫持相同意見，結果台下粉絲翻出照片，SJ拿過粉絲手機仔細端詳，這才「啊啊啊」喚醒曾來過港都的回憶，一群人還用粉絲手機自拍，留下珍貴影像以示感謝。

SJ到高雄的次數不多，但用心感受，圭賢透露吃了油條、豆漿和蛋餅，還去了「打狗英國領事館」，「非常漂亮，高雄是很美麗的城市！」銀赫去了藝術館，「有一條河叫愛河，是愛情的意思嗎？我看到那條河就想起你們。」利特問：「既然想到粉絲，應該要跳進河裡啊！」銀赫回：「我是要跳進你們的心裡。」在選禮物的遊戲環節，神童、東海和藝聲輪流穿上雄中制服，相當接地氣。

Super Junior神童穿上雄中制服外套。圖／讀者提供
Super Junior神童穿上雄中制服外套。圖／讀者提供
Super Junior東海穿上公主裝，讓粉絲大笑不已。圖／讀者提供
Super Junior東海穿上公主裝，讓粉絲大笑不已。圖／讀者提供
Super Junior在台灣人氣相當高。圖／讀者提供
Super Junior在台灣人氣相當高。圖／讀者提供

上一則

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

延伸閱讀

難忘10年前黃色小鴨 高雄情侶變夫妻「今帶小孩來」

難忘10年前黃色小鴨 高雄情侶變夫妻「今帶小孩來」
黃色小鴨重返高雄愛河灣 紅綠燈號誌亮點「怎麼走鴨」

黃色小鴨重返高雄愛河灣 紅綠燈號誌亮點「怎麼走鴨」
高雄城中城大火46死 縱火婦判無期逃死

高雄城中城大火46死 縱火婦判無期逃死
高雄5口命案見關鍵勒痕 3子定調他殺

高雄5口命案見關鍵勒痕 3子定調他殺

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00
唐嫣演活敢愛敢恨、敢想敢拚的汪小姐。(取材自微博)

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

2024-01-21 21:55
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗