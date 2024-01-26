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李立群批「繁花」反被罵「爛戲王」 經紀人不忍了

記者楊起鳳／即時報導
電視劇「繁花」效應在上海持續發酵，多處景點成為打卡熱地。圖／中新社提供
電視劇「繁花」效應在上海持續發酵，多處景點成為打卡熱地。圖／中新社提供

大陸劇「繁花」播出後掀起極高的追劇熱，這部耗費導演王家衛3年籌拍的戲被譽為是電視劇界「精品」天花板，總投資額超過3億人民幣(約4227萬美元)，但資深老戲骨李立群在直播上批評王家衛「經驗不足」，認為「上海人不太喜歡」，並不符合80、90年代的上海。李立群的觀點引發網友正反兩面的看法，也有網友直批李立群現在退休了，他批評王家衛是因為他已經變成網紅，想藉此襯流量。

「繁花」講述1990年代的上海，順應逐步改革開放，胡歌飾演有勇有謀的商人，因緣際會下，認識了唐嫣、馬伊琍和辛芷蕾，也讓事業心極重的他，人生起了變化。不只劇情虐心，片中插曲配樂、鏡頭、美學都被稱為頂級天花板。但李立群似乎有不同看法，他在直播中說：「王家衛導電視劇的經驗不足，我看他前面幾部電影沒看懂，『繁花』是一部大部份中國人喜歡的，但是上海人不太喜歡，我們要尊重，因為上海人太了解。」

他表示自己就是上海人，90年代的上海他也經歷過，「我記得很清楚嘛不是這樣，不是你講的那樣。」李立群的評論在社群上炸鍋，不少網友回應「劇組說的是90年代上層社會的生活，普通上海人怎麼反駁」、也有網友嘲諷找出他以前受訪影片說過錢夠了就拍，他不挑戲才是「爛戲王」，還說「一個台灣人懂甚麼上海？」。但有贊同的網友認為李立群做為一個上海人，他的觀點有參考價值。

對直播中的說法引起爭議，把自己推上風口浪尖，記者今致電李立群本人未接電話，大陸經紀人則低調不想旁生枝節，僅說：「就看直播吧！」隨即掛斷電話。

縱使「繁花」播出後各界有不同看法，但該劇從劇本、台詞、攝影、燈光、場景、音樂、服裝、妝髮樣樣都堪稱完美，王家衛為了成就這部三十集的劇集，把每一幅靜態影像都拍成了他最擅長的藝術電影。王家衛2019年亦曾透露「繁花」是「花樣年華」、「2046」的第三部曲，十年磨一劍，至今仍是大陸播出流量之冠。

李立群在直播中批「繁花」導演王家衛導電視劇經驗不足。圖／摘自網路
李立群在直播中批「繁花」導演王家衛導電視劇經驗不足。圖／摘自網路
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主...
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

繁花 投資 退休

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