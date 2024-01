名字太像漫威男星 湯姆霍蘭德爾誤收鉅額薪資單

英國演員湯姆霍蘭德爾(Tom Hollander)經常被誤認為電影「蜘蛛人」年輕男星湯姆霍蘭德(Tom Holland),這有時對他有利,像是有次他意外收到一筆7位數電影分紅。(路透)

英國演員湯姆霍蘭德爾(Tom Hollander)經常被誤認為電影「蜘蛛人 」年輕男星湯姆霍蘭德(Tom Holland),這有時對他有利,像是有次他意外收到一筆7位數電影分紅。

湯姆霍蘭德爾在電影「白蓮花大飯店」(The White Lotus)中飾演反派角色,也曾在「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)及「傲慢與偏見」(Pride and Prejudice)擔綱二線配角,過去曾一度和27歲漫威 「蜘蛛人」(Spiderman)男星湯姆霍蘭德共用同一位經紀人。

56歲的湯姆霍蘭德爾本周在NBC 深夜脫口秀節目告訴主持人塞斯麥爾斯(Seth Meyers),有一回,經紀公司寄了封電子郵件給他,內含一筆「數額驚人」的薪資單,還標註是電影「復仇者聯盟 」(The Avengers)的首輪票房分紅。

他告訴塞斯麥爾斯,自己開啟信件時的反應是,「我想我沒演過任何『復仇者聯盟』電影」,還說這筆金額數額驚人。

他說:「這甚至不是他(湯姆霍蘭德)的薪水,只是首波票房分紅,不是全部的票房分紅,而是第一筆。」

「這比我看過的錢還要多。整整高達七位數。」

曾獲「東尼獎」(Tony Awards)提名的湯姆霍蘭德爾說,有時被誤認成較年輕的湯姆霍蘭德時,情況就沒那麼有趣了。

湯姆霍蘭德爾回憶說:「有時人家把我介紹給某人的小孩,孩子們本來非常、非常興奮,然後一臉困惑,接著大失所望。」

他打趣道:「這情況很不好受,因為你知道,我可是先來的耶。」