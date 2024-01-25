名字太像漫威男星 湯姆霍蘭德爾誤收鉅額薪資單

英國演員湯姆霍蘭德爾（Tom Hollander）經常被誤認為電影「蜘蛛人」年輕男星湯姆霍蘭德（Tom Holland），這有時對他有利，像是有次他意外收到一筆7位數電影分紅。(路透)

英國演員湯姆霍蘭德爾（Tom Hollander）經常被誤認為電影「蜘蛛人 」年輕男星湯姆霍蘭德（Tom Holland），這有時對他有利，像是有次他意外收到一筆7位數電影分紅。

湯姆霍蘭德爾在電影「白蓮花大飯店」（The White Lotus）中飾演反派角色，也曾在「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）及「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）擔綱二線配角，過去曾一度和27歲漫威 「蜘蛛人」（Spiderman）男星湯姆霍蘭德共用同一位經紀人。

56歲的湯姆霍蘭德爾本周在NBC 深夜脫口秀節目告訴主持人塞斯麥爾斯（Seth Meyers），有一回，經紀公司寄了封電子郵件給他，內含一筆「數額驚人」的薪資單，還標註是電影「復仇者聯盟 」（The Avengers）的首輪票房分紅。

他告訴塞斯麥爾斯，自己開啟信件時的反應是，「我想我沒演過任何『復仇者聯盟』電影」，還說這筆金額數額驚人。

他說：「這甚至不是他（湯姆霍蘭德）的薪水，只是首波票房分紅，不是全部的票房分紅，而是第一筆。」

「這比我看過的錢還要多。整整高達七位數。」

曾獲「東尼獎」（Tony Awards）提名的湯姆霍蘭德爾說，有時被誤認成較年輕的湯姆霍蘭德時，情況就沒那麼有趣了。

湯姆霍蘭德爾回憶說：「有時人家把我介紹給某人的小孩，孩子們本來非常、非常興奮，然後一臉困惑，接著大失所望。」

他打趣道：「這情況很不好受，因為你知道，我可是先來的耶。」