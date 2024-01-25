「芭比」錯失入圍影后 楊紫瓊發聲「永遠沒有保證」

楊紫瓊貴為去年的奧斯卡影后，受訪時聊到今年的奧斯卡影后入圍名單，也為「Barbie芭比」抱屈。(路透資料照片)

「Barbie芭比 」去年稱霸全球票房冠軍，並一舉入圍奧斯卡8項大獎，該片最重要的推手瑪格蘿比、葛莉塔潔薇卻無緣問鼎影后、導演，先前萊恩葛斯林已為2人抱不平，昨日楊紫瓊 宣傳新劇「孫家兄弟」時接受媒體訪問，她直言有些可惜，「不過提名獎項對電影人來說，永遠都是不夠」。

楊紫瓊身為去年的奧斯卡影后，接受「今日秀」訪問時，被主持人問及「Barbie芭比」錯失最關鍵的影后、導演提名，她坦言奧斯卡獎 向來競爭激烈，「永遠沒有任何保證，因為你不是唯一的選擇，這種情況很普遍」，並說她自己也非常喜歡這部電影，能夠入圍最佳影片很令人欣喜，「只是你確實會疑惑，怎麼可能都被提名最佳影片了，卻沒有最佳導演和最佳女主角呢？」

不過楊紫瓊也誇讚「Barbie芭比」的票房非常好，證明已有非常多的觀眾喜愛，「我演電影演了30幾年才拿到奧斯卡獎，重點是，不要錯過任何一個好故事」。